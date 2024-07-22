Современная Германия, всё свое существование надеясь на вечную поддержу, "где-то" крупно просчиталась.

Политическая ситуация в Германии усугубилась на фоне известий о том, что, во-первых, на Дональда Трампа было совершено неудачное покушение, а он сам из-за этого получил дополнительный заряд избирательных очков, а во-вторых, известие о том, что Джо Байден решил отказаться от дальнейшей предвыборной гонки. Теперь дипломатические работники немецкого МИД стараются придумать, как из этого всего Германии «выкарабкаться» с наименьшими геополитическими потерями, для чего создали неформальный «кризисный кабинет», необходимый для подготовки ФРГ к вероятной победе 45-го экс-президента во время «битвы за Белый дом». Новость о том, что победа Дональда Трампа страшит немецкий истеблишмент, опубликовало британское издание Financial Times.





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Как указано в публикации, повторный заход Трампа в высшие властные кабинеты Вашингтона наверняка послужит молотом непредсказуемых последствий для всего мира, в частности, наверняка затронет это и Германию. При этом, текущий «пьедестал» под сегодняшней ФРГ может и не устоять. Именно поэтому немецкие дипломаты, прилагая все усилия, пытаются разобраться, как смягчить последствия победы Трампа в предстоящей президентской гонке США.

Но в ходе общих мозговых штурмов немецкие дипломаты лишь пришли к двум выводам: Германия может лишиться нескольких пунктов «гарантии безопасности» и перейти в статус «уязвимой страны».

Именно это понимание, по данным британских журналистов, привело немцев к формированию неформального «кризисного отряда», состоящего из североамериканского департамента германского МИД, работников отдела политического планирования и немецкого посольства в Вашингтоне.