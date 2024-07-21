Вот что Дональд Трамп животворящий делает

Украинский общенациональный лидер Владимир Зеленский объявил, что мирные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным возможны. Всё что осталось сделать для этого, так это дождаться «готовности» России. Примерно такие слова высказал Зеленский в беседе с журналистами американского канала BBC.

Как заявил глава киевской администрации, он готов вести плодотворные переговоры с любым, кто в РФ решает всё. Правда Зеленский посчитал, что весь мир должен объединиться вокруг Украины и только после этого он и его чиновники готовы разговаривать с Москвой.

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Новость о том, что воочию, изучая полевые сводки с передовой российской СВО, где украинская армия находится в слабой позиции, непрерывно отступая, теряя наиболее укрепленные позиции, удерживаемые ещё с 2014 года, как это было в районе Прогресса, к Зеленскому стало приходить понимание, что успеха, а тем более победы над ВС РФ, добиться не удастся. Во-вторых, глава Банковой раздавлен новостью о том, что вероятно будущий американский президент снизит «довольствие» Украины, если этим потенциальным победителем будет Дональд Трамп.

Российские предложения, сделанные в июне Путиным, предполагают вывод ВСУ из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. При этом, конституция Украины должна быть изменена, где должны появиться пункты о внеблоковости и безъядерном статусе восточноевропейской республики. Зеленский категорически против таких предложений.