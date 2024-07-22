Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Байден снялся с президентской гонки в США в пользу Камалы Харрис
Старого дедушку всё-таки смогли "дожать" и Байдену остаётся лишь отработать свой президентский срок до конца, а там и на заслуженную пенсию пускай и со скрипом, можно уйти.

   Текущий глава Белого дома – Джо Байден, принял довольно непростое (ещё бы, если Дональд Трамп победит, то лично «Старину Джо» и его отпрыска Байдена ожидает незабываемый период, вполне возможно, что даже судебный)для себя и своей семьи решение, что грядущая президентская гонка 2024 года пройдет без него. Такой выбор был сделан из-за сплошного негативного фона в стане Демократической партии США, буквально забурлившей после крайне неудачных для Байдена дебатов против Трампа, когда 81-летний мужчина смотрелся крайне плохо и переходил на личности, желая «победить» своего более молодого 77-летнего визави. Но не вышло.

   При этом в западной прессе высказались против дальнейшего участия политика в будущих выборах как минимум 50 конгрессменов. Последние подкрепили свои аргументы крайне низкими когнитивными способностями текущего хозяина Овального кабинета. Нельзя забывать, что на самом деле Трампа победить Байдену едва ли бы удалось.

реклама


Высокий авторитет Камалы Харрис в самой Демпартии под большим вопросом.


   Именно прошедшие после дебатов с Трампом две недели стали самыми тяжелыми для Байдена, когда всё это время на него шло непрекращающееся давление, как от самых близких друзей, так и от однопартийцев, не исключая «крестных отцов» Демпартии: Барака Обамы и Нэнси Пелоси.

   А в Daily Mail вышла свежая публикация, где отметили 50-летнее нахождение Джо Байдена в политике, где он смог добиться высшей ступени, возглавив США.

   Теперь же «Старина Джо» официально сошел с предвыборной дистанции и попросил поддержки для своего вице-президента – Камалы Харрис. Правда у последней могут появиться в конце августа на предстоящем съезде демократов конкуренты – действующие калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом и мичиганский губернатор Гретхен Уитмер. Да и сама Харрис не пользуется авторитетом у своих однопартийцев.  

#джо байден #президентские выборы в сша в 2024 году #камала харрис #джо байден снял свою кандидатуру с президентских выборов в сша #джо байден снялся с президентской гонки в сша
+
Написать комментарий (0)
СМИ США назвали причину задержки ликвидации стрелка, покушавшегося на Трампа
NYT пишет о высокой вероятности отказа Байдена от участия в президентской гонке
Telegraph: избрание Трампа президентом США будет иметь серьезные последствия для Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
7
РИА Новости: Военным инженерам РФ попал в руки дрон-дальнолет ВСУ с реактивным двигателем
+
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
30
Компания Cellebrite не может разблокировать ни один iPhone, работающий под управлением iOS 17.4
2
Суперкар Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid
1
Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Watercool представила новую линейку систем водяного охлаждения
+
Reutres: США и Япония не могут нарастить производство ракет для Patriot из-за дефицита комплектующих
1
Компилятор LLVM для процессоров AMD прекращает поддержку легендарного набора инструкций 3DNow!
+
Учёные обнаружили ещё один редкий объект во вселенной – черную дыру средней массы
+
В следующем году миллиарды укороченных Google URL-адресов перестанут работать
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
В сети появились фотографии прототипа следующего поколения модели X5 от BMW
12
Раскрыты предварительные характеристики и дизайн iPhone SE 4
+
ColorOS 15 получит функцию Dynamic Island
+
Boeing считает, что в ближайшие 20 лет число коммерческих самолётов удвоится
+
Инсайдеры озвучили финальные цены AMD Ryzen 9000 – за Ryzen 5 9600X будут просить всего $229
2
Создан новый пропиленовый катализатор, который может изменить нефтехимическую промышленность
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Windows 11 слишком активно призывает пользователей подписаться на облачный сервис Onedrive
4

Популярные статьи

Windows XP в 2024 году - Часть 2
18
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
37
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+
Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
8
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
7
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
4
Акценты НАТО сместились - теперь главная угроза альянса - Китай
+
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
2

Сейчас обсуждают

Tim Ronski
02:13
Есть такой момент - полно крутых игр нулевых и начала 10-х, которые сегодня уже под вин10/11 на свежем железе не хотят работать. Поэтому некоторые даже специально собирают на 775 сокете ПК, которые я ...
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
Денис Стрельников
01:34
Что мешает купить симку на любого бомжа и использовать ее для заведения аккаунта? Далее вставить ее в украденный смарт непосредственно перед отправкой сообщения. После отправки, вытащить симку, телефо...
Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
Yвесёделерчuk
01:25
Сделали саммит, на котором не первый раз собираются встречаться союзники и заманивают туда третью сторону?
Канцлер ФРГ заявил, что Россия должна присутствовать на следующем «саммите мира» по Украине
Лев корл
01:22
Можно проще - в ливневые коллекторы поставить турбинки, которые будут крутить генераторы)))
Ученые из КНР научились извлекать из дождя электрический ток
Лев корл
01:16
Думаю да или хром уйдет в топку забвения)))
В Google Chrome изменится процесс подтверждения загрузки потенциально вредоносных файлов
Лев корл
01:15
Это гавно только нервирует пользователей потому что ругается на каждый файл Даже на mp3 Я грузил альбом ОДНОГО исполнителя с ОДНОГО сайта, и эта парашня блочила мне каждый mp3 шник! Возомнили все себя...
В Google Chrome изменится процесс подтверждения загрузки потенциально вредоносных файлов
Clamwult
01:12
https://youtu.be/v3D1_LodAoQ https://youtu.be/pf1kwBVuEE8 Да и в Last of Us в музее было одинаково, а дальше ты уже стал выкручиваться, и смысла там где ты мухлевал тестить не было. Да и вообще во в...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
DIP48
01:12
Диванные аналитики будут еще учить Куртку как бизнес вести))).
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
Алексей Бурлуцкий
01:04
У всех видеокарт особо nvidia проблемы с термопастой в итоге перегрев и отвал чипа, я уже это проходил начиная с gt8в800, на gtx9600 это решили. Не выгодно им термопасту норм делать так как сложнее ...
Twitch восстановил аккаунт Трампа после выдвижения в президенты
VAKT
00:52
И сколько Вы + к fps выжмите ? 0,01 ?
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем