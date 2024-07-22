Старого дедушку всё-таки смогли "дожать" и Байдену остаётся лишь отработать свой президентский срок до конца, а там и на заслуженную пенсию пускай и со скрипом, можно уйти.

Текущий глава Белого дома – Джо Байден, принял довольно непростое (ещё бы, если Дональд Трамп победит, то лично «Старину Джо» и его отпрыска Байдена ожидает незабываемый период, вполне возможно, что даже судебный)для себя и своей семьи решение, что грядущая президентская гонка 2024 года пройдет без него. Такой выбор был сделан из-за сплошного негативного фона в стане Демократической партии США, буквально забурлившей после крайне неудачных для Байдена дебатов против Трампа, когда 81-летний мужчина смотрелся крайне плохо и переходил на личности, желая «победить» своего более молодого 77-летнего визави. Но не вышло.

При этом в западной прессе высказались против дальнейшего участия политика в будущих выборах как минимум 50 конгрессменов. Последние подкрепили свои аргументы крайне низкими когнитивными способностями текущего хозяина Овального кабинета. Нельзя забывать, что на самом деле Трампа победить Байдену едва ли бы удалось.

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Высокий авторитет Камалы Харрис в самой Демпартии под большим вопросом.







Именно прошедшие после дебатов с Трампом две недели стали самыми тяжелыми для Байдена, когда всё это время на него шло непрекращающееся давление, как от самых близких друзей, так и от однопартийцев, не исключая «крестных отцов» Демпартии: Барака Обамы и Нэнси Пелоси.

А в Daily Mail вышла свежая публикация, где отметили 50-летнее нахождение Джо Байдена в политике, где он смог добиться высшей ступени, возглавив США.

Теперь же «Старина Джо» официально сошел с предвыборной дистанции и попросил поддержки для своего вице-президента – Камалы Харрис. Правда у последней могут появиться в конце августа на предстоящем съезде демократов конкуренты – действующие калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом и мичиганский губернатор Гретхен Уитмер. Да и сама Харрис не пользуется авторитетом у своих однопартийцев.