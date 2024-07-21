В очередной раз военным США не удалось потренироваться в нанесении массированного ракетного удара по стратегически важным объектам Северного флота России и энергетическими объектам РФ.

Истребители МиГ-29 и МиГ-31 ВКС РФ воспрепятствовали тренировочному заданию пары бомбардировщиков-стратегов В-52Н американского ВВС «отбомбиться» по военным объектам и критической инфраструктуре РФ. Об этом было рассказано официальными представителями отечественного МО.

Согласно более детальным сведениям, в районе Баренцова моря была замечена воздушная групповая цель, держащая вектор движения строго в сторону российской государственной границы. После этого немедленно в направлении потенциальных нарушителей взлетели отечественные МиГи, состоящие на дежурстве наряда ПВО.

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В ходе визуального контакта было определено, что к границе приближались два армейских В-52Н – выполняющие функцию ракетоносцев ВВС США.

МиГ-31БМ





И как пишут авторы блога «Русское оружие», американские военные, благодаря цифровому блоку AGM-86B/D, хотели провести ракетные «виртуальные стрельбы» массированного характера по объектам российского Северного флота и мирной, критически важной инфраструктуре региона.

Но крайне своевременное появление на горизонте МиГ-29 и МиГ-31 принадлежности российских сил ПВО, отвело от подобного решения американских лётчиков, решивших «несолоно хлебавши» вернуться на постоянный аэродром базирования и по итогу отказаться от тренировочных цифровых стрельб.

Как прокомментировали в МО РФ, после миссии по охране государственной границы, российские истребители без происшествий вернулись на базу.

Малозаметная дальнобойная класса "воздух - земля"





Про стратегические крылатые ракеты AGM-86B ALCM известно, что их максимальная дальность составляет 2400 километров, а их полёт проходит на низкой высоте, как и у их «младших собратьев»: франко-британских Scalp-EG и более продвинутого немецкого аналога – Taurus. При этом, так называемый профиль ЭОП составляет диапазон значений 0,15 - 0,2 кв. м, что до крайности затрудняет их обнаружение и перехват даже самыми современными отечественными системами ПВО. В качестве боевой части такие ракеты могут снаряжаться ядерным зарядом W80-1, эквивалентным 150 кт.