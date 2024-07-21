Это прямой намек на то, что Украине стоит "к чему-то" приготовиться?

Украинская армия, ощутив на себе, что без надёжной защиты воздушного пространства её командные пункты, склады и военные арсеналы, будут уничтожаться с пугающей быстротой, получила новый повод для своего расстройства: первые два года СВО, когда украинское небо защищало лучшее в мире ПВО – Советское, в составе Буков и С-300, но по прошествии 24 месяцев после 24 февраля 2022 года, большей частью уничтоженных или сильно поврежденных, получила неожиданный «привет» от своего самого глобального союзника – США. Журналисты из Reuters выяснили, что в Вашингтоне реальные возможности для увеличения производства зенитных ракет, необходимых для передового комплекса ЗРК – Patriot, отсутствуют.

Как оказалось, раннее обещание Пентагона, что производство новых партий ракет возможно увеличить благодаря многочисленным военным фабрикам и заводам в Японии, не состоятельно. Главная тут причина – острый дефицит первостепенных компонентов, на выпуске которых подвязалась уже слишком многострадальная американская корпорация Boeing.

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Макет зенитной управляемой ракеты PAC-3 MSE с разгонным 2-ступенчатым блоком и возможностью кинетического перехвата баллистических ракет. Источник изображения: i-korotchenko.livejournal.com





Как объяснено в публикации, чтобы выпускать больше самых современных противоракет в ревизии PAC-3, необходимо куда больше головок самонаведения. Но новые сборочные конвейеры, на которых это возможно выполнить, находятся в проекте, физически могущем быть воплощенным лишь только после 2026 года.

Как передал анонимный источник ИА, Пентагон по оптимистичному сценарию хочет «как можно скорей» увеличить выпуск зенитных ракет в модификации PAC-3 c 500 единиц до 750 в годовом исчислении.