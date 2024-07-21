Не стоит исключать, что по образцу элитных иранских бойцов свои моторизованные мотоциклетные подразделения появятся и в ВС РФ.

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота приложили руку и весомую долю успеха во взятии населённого пункта Урожайное в Донецкой области, стремительным наскоком ворвавшись в село на раллийных мотоциклах. Соответствующие кадры разместил ТГ-канал «Русское оружие».

В публикации указывается, что достичь успеха удалось штурмовому отряду 40-й бригады МП ТОФ, выдвинувшихся на 25 мотоциклах раллийного и кроссового классов, поставив в тупик быстрым продвижением украинских военнослужащих, не сумевших навести дроны-камикадзе на маневренные двухколёсные средства передвижения. Именно так пали защитные редуты ВСУ в Урожайном.

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Дополнительно было разъяснено, что успех сопутствовал и после того, как первоначальный импульс прорыву обеспечило мощное артиллерийское прикрытие ВС РФ, заставивших плотным навесным огнём спрятаться украинские подразделения, так и не дав вовремя занять окопы. В то же самое время похожие ответные меры пытались предпринять украинские артиллеристы с группами миномётных расчётов, когда не смогли ответным огнём подавить наступательный порыв российских воинов на мотоциклах.

Новость о том, что украинский гарнизон вынужден был оставить Урожайное и стремительно отступить, 14 июля огласило российскоеМО. В украинском Генштабе на это в ответ рассказали, что в Урожайном на данный момент времени «не представлялось возможности удержать позиции» из-за практически полного «демонтажа» фортифицированных узлов обороны ВСУ.

Согласно комментариям российских морпехов, на всё про всё, штурмовикам РФ потребовались лишь пара часов.





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





А мы вернемся тем временем к заголовку, когда вспомним, что удачный опыт мотоциклетных рейдов – это не изобретение СВО или выдумка Голливуда, а момент из вооруженного конфликта между Ираком и Ираном, когда целые войсковые подразделения состояли из мотоциклистов с легким пехотным и гранатомётным вооружением. Удачный опыт был ассимилирован, о чем пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», указавший, что иранский КСИР до сих пор имеет такие хорошо оснащённые и подготовленные подразделения в своём составе.