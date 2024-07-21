Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Российские морпехи повторили успешный опыт КСИР и взяли село Урожайное в ДНР на мотоциклах
Не стоит исключать, что по образцу элитных иранских бойцов свои моторизованные мотоциклетные подразделения появятся и в ВС РФ.

   Морские пехотинцы Тихоокеанского флота приложили руку и весомую долю успеха во взятии населённого пункта Урожайное в Донецкой области, стремительным наскоком ворвавшись в село на раллийных мотоциклах. Соответствующие кадры разместил ТГ-канал «Русское оружие». 

   В публикации указывается, что достичь успеха удалось штурмовому отряду 40-й бригады МП ТОФ, выдвинувшихся на 25 мотоциклах раллийного и кроссового классов, поставив в тупик быстрым продвижением украинских военнослужащих, не сумевших навести дроны-камикадзе на маневренные двухколёсные средства передвижения. Именно так пали защитные редуты ВСУ в Урожайном. 

реклама



   Дополнительно было разъяснено, что успех сопутствовал и после того, как первоначальный импульс прорыву обеспечило мощное артиллерийское прикрытие ВС РФ, заставивших плотным навесным огнём спрятаться украинские подразделения, так и не дав вовремя занять окопы. В то же самое время похожие ответные меры пытались предпринять украинские артиллеристы с группами миномётных расчётов, когда не смогли ответным огнём подавить наступательный порыв российских воинов на мотоциклах.

   Новость о том, что украинский гарнизон вынужден был оставить Урожайное и стремительно отступить, 14 июля огласило российскоеМО. В украинском Генштабе на это в ответ рассказали, что в Урожайном на данный момент времени «не представлялось возможности удержать позиции» из-за практически полного «демонтажа» фортифицированных узлов обороны ВСУ. 

   Согласно комментариям российских морпехов, на всё про всё, штурмовикам РФ потребовались лишь пара часов.


Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   А мы вернемся тем временем к заголовку, когда вспомним, что удачный опыт мотоциклетных рейдов – это не изобретение СВО или выдумка Голливуда, а момент из вооруженного конфликта между Ираком и Ираном, когда целые войсковые подразделения состояли из мотоциклистов с легким пехотным и гранатомётным вооружением. Удачный опыт был ассимилирован, о чем пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», указавший, что иранский КСИР до сих пор имеет такие хорошо оснащённые и подготовленные подразделения в своём составе. 

#урожайное
+
Написать комментарий (0)
Запасы шафрана в Иране иссякают
Российская армия взяла под полный контроль населённый пункт Урожайное
ВС РФ продвигаются на южном фронте, взяв под контроль села Керамик и Новокалиново
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
20
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
2
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
2
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+
Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
5
Новозеландская компания испытывает суборбитальный беспилотник Mk-II Aurora на скорости 3 Маха
1
Компания Cellebrite не может разблокировать ни один iPhone, работающий под управлением iOS 17.4
1
В Рязанской области будет построен завод по производству напитков за 500 млн рублей
+
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
3
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 и 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting
1
Проблемы с процессорами Intel нового поколения добрались и до ноутбуков
2
Kia Sorento 2025 не подорожают
+
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
10
Суперкар Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid
+

Популярные статьи

GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
97
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
70
Windows XP в 2024 году - Часть 2
10
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
58
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
16
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
179
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+
О том как Google и Microsoft помогают Китаю обходить запрет США на передовые чипы NVIDIA
1

Сейчас обсуждают

Просто прохожий
03:05
Интересно, а хохлы ещё не объявили награду за ликвидацию Ильи Патанина? Или он думает, что это игра только в одни ворота?
Компания «Форэс» заплатит 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16
Александр Дедок
03:03
XFX RX 6500XT у клиента которому комп собирал GPU Hotspot за 2 месяца до окончания гарантии стало больше 100 градусов, при этом GPU - 60, вентиляторы пон нагрузкой 100 процентов крутят, шум дикий, то ...
Twitch восстановил аккаунт Трампа после выдвижения в президенты
Нивхурил
02:55
А купил бы видеокарту nvidia и всё запустилось бы,понакупят всякких радеонов и жалуются потом что у них игры не запускаются.
По мнению Bethesda, видеокарта Intel ARC 770 не соответствует минимальным требованиям Starfield
Нивхурил
02:51
Ещё мы знаем что ты балабол и конченое трепло перманентно вываливающее всякую лютую дичь которую рожает твой воспалённый межушной ганглий
МИД Венгрии жёстко отреагировал на решение Украины об остановке поставок нефти из России
Vasiliy Kalarash
02:30
Сильно не преживайте, у меня это "гениальное творение" Тодда Говарда не запустилось ни на "Sapphire Nitro RX6700 XT", ни на "Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX NITRO+ Vapor-X". Вот и напрашивается вывод:...
По мнению Bethesda, видеокарта Intel ARC 770 не соответствует минимальным требованиям Starfield
Quasar911
02:07
И Земля плоская, все просвещенные умы знают об этом, да?
Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
4pokalin
01:47
Я не сын депутата, но могу свободно себе позволить купить ддр5 память и не ври что ддр4 значительно дешевле. 32Гб на чипах hynix-a die с частотой 6400-6800Ггц можно свободно купить за 9-10т. Про мусор...
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
VAKT
01:45
напомню, что бремя доказательства лежит на утверждающем - то бишь на вас, если у вас хватит мозгов, конечно, что-то доказать. Кстати и автор статьи - ничем не лучший долбоёб, я докажу: цитирую автора...
Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
VAKT
01:36
"Монитор имеет яркость 250 нит, что неплохо для использования в помещении" Да где меньше-то бывает ? Больше - есть, а меньше 250 поди-найди такое г. 250нит - это НЕ неплохо, а как раз крайне бюджетно...
В России будут выпускать масла для автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda
Bratken
01:13
Что угодно, лишь бы к физической QWERTY не возвращаться...
Samsung подала очередной патент на необычный складной смартфон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем