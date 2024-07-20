Хуситам ничего не нужно, потому что любое оружие они могут "откопать" в песках.

Старая присказка-истина, что «в эту игру можно играть вдвоём», когда стало понятно, что как США накачивают украинскую армию своим оружием, нечто подобное может «провернуть» Россия, передавая свое вооружение, в том числе и высокотехнологичное, другим странам и движениям, чья направленность может выходить далеко за пределы дружбы с Америкой со знаком минус. Именно это стало самым настоящим откровением для американских разведчиков, посчитавших, что совершенно ничего не мешает российскому правительству снабжать на безвозмездной основе вооруженные силы хуситов различными противокорабельными ракетами, флагманом по постройке которых раньше был Советский Союз, передавший свои старые умения новой школе российских военных инженеров. Об этом рассказывается в свежей публикации The Wall Street Journal.



П-15 "Термит" – первая советская ПКР с тепловой головкой самонаведения "Кондор" в базовых ревизиях ракеты и с тепловой ГСН "Снегирь" в модификации "М".

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Иностранные журналисты успели пообщаться с анонимными представителями американской разведки и выяснили, что если Украина воспользуется ракетным вооружением США в качестве ударных частей для атаки российских земель, то часть отечественных ПКР в мановение ока будут использованы теми самыми йеменскими хуситами.

Не стоит забывать, что у хуситов и без потенциального владения российскими противокорабельными ракетными комплексами хватает «своих» ПКР, передаваемых в существенных размерах Ираном, чьи ракеты против кораблей – это те самые боеприпасы, представляющие собой практически клоны ракет советского и российского производства.