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Madarator
В Нью-Йорке ВС РФ заходят в тыл отрядам ВСУ, удерживающим оборонительные рубежи с 2014 года
По сообщению ТГ-канала «Русское оружие», сводные взводно-штурмовые группы выбили украинские подразделения из локального опорного пункта «школа № 18» и ближайшей посадки, ведя бои на подступах 1-го Театрального переулка.

   На фоне успехов смежных штурмовых подразделений, показывающих хорошие темпы продвижения в населённом пункте Ивано-Дарьевка, решили поддержать армейских коллег передовые группы ВС РФ в поселении Нью-Йорк (Новгородское), добившись установления контроля над новыми зонами украинской обороны. 


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   Согласно объяснениям военного эксперта, такой шаг со стороны отрядов ВС России, действующих в Новгородском, приведёт лишь к тому, что часть украинских сил, находящихся рядом с Горловкой, получат направленное давление со стороны тыла. Следовательно, для избежания потенциального разгрома, солдатам и офицерам ВСУ придется оставить оборонительные зоны с окопами и блиндажами, удерживаемыми с 2014 года. Для недопущения такого сценария соответствующим образом приходится реагировать украинскому Генштабу, перебрасывая в шахтёрский посёлок резервные подразделения. Из-за чего скорость таких действий подставляет часть таких групп под встречный огонь артиллеристов ВС РФ, выбивая драгоценную украинскую пехоту ещё до занятия защитных позиций.

   Между тем украинский генералитет находится в ситуации непростых раздумий: Владимир Зеленский требует провести как можно скорей наступление ВСУ для «улучшения переговорных позиций», но в случае неудачи, рискующий вместо переговоров получить попросту безоговорочную капитуляцию.

#нью-йорк (новгородское)
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ВКС РФ стали использовать ФАБ-3000 на Донецком направлении и поразили командный пункт в Нью-Йорке
ВС России продвинулись на четыре километра к югу от Нью-Йорка в ДНР
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