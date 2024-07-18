Защитный купол генератора помех покрывает местность в 250 квадратных метров и предназначен для оснащения автомобилей.

Дочка Ростеха в лице холдинга «Росэлектроника», объявила о создании и старте первых поставок мобильной установки по борьбе с беспилотной авиацией под названием «Леший». Комплекс предназначен для установки на военные автомобили и другую бронетехнику с целью защиты от воздушных атак квадрокоптеров и иных ударных дронов. О появлении ещё одного противодронного комплекса в распоряжении российских силовиков стало известно после ознакомления с пресс-релизом отечественной ГК.

Как заявили в пресс-службе госкорпорации, мобильный комплекс «Леший» устанавливается на автомобили военного назначения и спецтехнику с целью недопущения ударов беспилотниками. Само оборудование было не только изготовлено, но и уже успело побывать на тестовых мероприятиях, доказав на полигоне свою работоспособность.

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"Корона" из электронных схем и и генераторов направленных помех. Источник изображения: Ростех





Блок электронных схем, заключенных в компактный корпус, устанавливается в верхней полусфере авто, закрепленный на крыше транспорта. Во время своей работы излучающая помехи установка создаёт направленное во вне излучение, генерируя защитный купол над машиной.

Как разъяснили в Ростехе, станция подавляет нормальную работоспособность управляющих каналов БПЛА и fpv-коптеров, затрудняя полёт. Известно, что «Леший» проецирует купол на площади не менее в 250 кв. м. А модель работы управляющей микросхемы действенно работает как при перемещении транспортного средства, так и во время остановки.