Может готовит, а может – и нет. Но даже сейчас ВСУ вынуждены отступать и пятиться.

«Непривычный» отказ военно-политического союза НАТО, когда в Вашингтоне публично отказали Украине в срочном принятии в альянс, руководствуясь удручающим положением Киева на полях СВО, справедливо опасаясь после принятия нового «члена» соответствующую реакцию Москвы, с использованием неожиданных аргументов в виде ударов по войскам Североатлантического блока на Украине, украинские чиновники предполагают, что очень скоро новое операционное направление появится на карте СВО.

Речь идёт об массированном ударе по украинским позициям в районе Запорожской области, что «анонсировал» представляющий официальный Киев местный управленец Петр Андрющенко. Об этом пишет украинский портал «Страна.ua».

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Согласно мнению мужчины, ВС России формируют ударный кулак в районе запорожского региона, где были замечены армейские подразделения из Донецка и Новоазовска. Как отметил Андрющенко, солдаты и офицеры России тяжелыми колоннами движутся в направлении Запорожья. Вектор продвижения идёт по линии Розовка-Роды – Токмак.

А тем временем скромный успех ВСУ от 2023 года, когда было захвачено Урожайное, уже в 2024 году был практически аннулирован. Именно на днях под свой контроль Урожайное вернули штурмовые подразделения России.

Вместе с тем, объективно, украинская армия потеряла свой боевой потенциал, в особенности ударный, сравнивая соотношение сторон в 2022 году и сейчас. Поэтому натиска на ещё одном участке ЛБС украинский Генштаб выдержать не в состоянии. Первые мобилизованные попадут на передовую лишь к началу сентября, что явно ухудшают оперативный прогноз в отношении ВСУ.