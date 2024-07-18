Производительные платы тайваньской фирмы идут в холодильники и стиральные машины, а затем последние разбираются и на выходе получаются высокоточные "Искандеры" и "Х-101". Так по мнению Киева происходит реэкспорт тайваньской продукции в отечественный ОПК.

На фоне того, что тайваньское правительство «слишком жалеет себя» и не хочет платить в достаточном размере по мнению потенциального кандидата на должность американского президента Дональда Трампа за «свою безопасность» США, покупая необходимое количество зарубежного вооружения и военной техники, но явно недостаточное согласно словам экс-президента, экономические аналитики из Reuters заявили, что годовая прибыль самого крупного на планете Земля производителя микрочипов из Тайваня – высокотехнологичной компании TSMC, выросла на 36%.





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Согласно представленным сведениям информационного агентства за трехмесячный период с апреля по июнь текущего года, тайваньская фирма получила прибыль в размере 248 млрд тайваньских долларов. А вот в 2023 года вся прибыль «уместилась» в 182 млрд. тайваньских долларов.

А говорит это лишь об одном: Тайвань – это та самая точка «геополитического трения» между официальными Пекином и Вашингтоном. Ведь чем больше чипов в островном государстве производится и продаётся, тем выше стратегический смысл и значения Тайваня для вашингтонской администрации.