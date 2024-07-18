Дальнобойная ракета зримо будет направлена против китайского военного флота, потому что на Японию никто нападать не собирается.

Японское правительство и военные круги островного государства, даже находясь под непосредственным зонтиком американской армии и флота, всё равно с большой тревогой следят за успехами КНР во флотском строительстве, где семимильными шагами идёт постройка новых кораблей, от эсминцев до авианосцев и тяжелых крейсеров с фрегатами. И хотя флот официальному Пекину нужен как воздух, в целях обеспечения безопасности водных транспортных коридоров, в Японии в это самое время не собираются сидеть на месте, справедливо или нет, «забыв» про концепцию антимилитаризма, зримо разрабатывая дальнобойное оружие сдерживания. В последнем случае речь идёт о фотографии прототипа «модернизированной противокорабельной ракеты типа 12», проектированием и реализацией в металле которой занимается корпорация Mitsubishi Heavy Industries.





реклама





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Согласно информации ТГ-канала «Военный осведомитель», потенциально японская ракета, созданная для борьбы с надводным флотом вероятного противника (Китая), способна пролететь 1200 км.

При этом «держа в уме» потрясающую скорость ввода новых кораблей и подлодок китайскими военными и местным ВПК, в Японии не собираются сидеть сложа руки, тем самым сделав «рывок», когда вместо ранее заявленного 2026 года, развертывание береговых пусковых установок с новой дальнобойной ракетой начнется уже в следующем году, то есть на год раньше от изначально запланированного. Ведь в 2023 году глава японского МО Минору Кихара заявил о том, что перспективный боеприпас у Сухопутных сил самообороны должен появиться не ранее 2026 года.