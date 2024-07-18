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Madarator
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
Танк разрабатывался в пику советской закрытой программе "танка прорыва" со 152-мм пушкой.

  Кажется весь мир знает всё обо всех версиях M1 Abrams, ставшего самым настоящим символом «несокрушимого» американского танкопрома, но это далеко не так. Были и есть образцы семейства M1, часть из которых представляют собой наисекретнейшие проекты. Например когда речь заходит об Abrams Thumper, созданном на излёте 1990 года. Именно этот вариант зарубежные инженеры создали как полноценный ответ на вызов со стороны СССР, где местные конструкторы спроектировали несколько перспективных тяжелых танков.

   Так в США был опубликован пул фотографий, на котором ранее секретный образец показан сбоку. При этом спустя 30 лет 70-тонная боевая машина до сих пор выглядит «молодо», а её окрас наглядно показывает, что в отличие от «базового» песчаного камуфляжа, танк планировалось использовать на европейском театре боевых действий, что прямо говорит, кто рассматривался в качестве потенциального противника американской стороной.

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"Лесной" окрас Thumper'a или как его называют "русский камуфляж"


   Если рассматривать Thumper в качестве боевой единицы, то его тактико-технические характеристики впечатляют и сейчас: оснащённый 140-мм танковым орудием XM291 вместо 120-мм классики в виде M246. Изменения коснулись и силовой установки, где поменяли базовую газовую турбину на дизельный мотор мощностью 1450 л.с.

   Отдельный интерес представляют собой боеприпасы, длина которых эквивалентна полутора метрам, что явно больше, чем снаряды для стандартного Абрамса. Поэтому иностранным проектировщикам пришлось пойти на хитрость и одновременно на улучшение, когда в отличие от того же стандартного M1: вместо ручного заряжения была установлена система заряжения с автоматом, благодаря чему заброневая ниша стала больше, как и выросла скорострельность. Теперь новый танк выпускал снаряды со скоростью до 12 выстрелов за минуту. Что впечатляет. Всего возимый боекомплект махины составил 36 снарядов.  



   Изменения коснулись и подвески, когда оная стала гидропневматической, обеспечивая феноменальную плавность хода и скорость движения в 67 км/ч.

   И что хуже всего в этой истории для американских танкистов, с развалом СССР проект был натурально «задвинут в стол», когда нужда в «супертанке» отпала из-за очевидных причин, под которой подразумевался и распад советской армии.

   И по одной из версий, свой супертанк Пентагон запросил построить в экстренном режиме как ответ на советский «Объект 292», оснащенный монструозным орудием ЛП-83 калибром 152-мм.

#m1 abrams #abrams thumper #xm291 #версии танка abrams
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