Немецкий беспилотник отличает достаточно низкая цена, но высокие боевые способности.

В бытность свою министром цифровой трансформации украинского государства, Михаил Федоров, так же занимающий должность вице-премьера, «пообещал» украинскому народу и президенту, что под его кураторством министерство способно перейти в самые кратчайшие сроки на выпуск военной продукции в количестве миллиона единиц за месяц по части различных беспилотных аппаратов, начиная от «классических» больших БПЛА, таких, как «Лютый» и иные, и заканчивая обычными fpv-дронами, разведывательными и ударными. Но кажется, громкое обещание обернулось точно таким же громким провалом, и поддерживать нужды украинской армии по части беспилотников пришлось зарубежным производителям, так как украинская промышленность не справляется со взятыми на себя обязательствами Федорова. Речь идёт о германской фирме Donauhstal, пообещавшей передать украинской армии дроны семейства MAUS.

реклама

Источник изображения: Военный осведомитель

Речь конкретно идёт об fpv-дронах, которые, благодаря принципу мультимодульности, способны использоваться в различных военных миссиях, от ударной конфигурации до разведывательной. При этом, в качестве первого варианта боевой ДПЛА можно оснастить многовариантными БЧ, о чем красноречиво свидетельствуют различные фотографии, загруженные ТГ-каналом «Военный осведомитель».

Что интересно, немецкий беспилотник изготавливается не из пластика или металла, а из деревянной конструкции. В этом случае цена за fpv-дрон, способный пролетать до 7 километров с массой взрывчатого вещества до 3 кг, оценивается в 1000 евро.

Сколько ВСУ получат таких боевых или разведывательных единиц, пока что точно неизвестно.