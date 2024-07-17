На территории России впервые смогли на практике использовать технологию управления БПЛА, используя космический спутник. Об этом достижении отечественных инженеров рассказали в «Роскосмосе». В качестве полноправных партнеров долго ожидаемого мероприятия приняли участие «Спутниковая система «Гонец» и фирма «Геоскан». Во время мероприятия информация о местоположении, телеметрическая конфигурация и иная информация дрона, поступали в ЦОД. После беспилотник получил обратную команду посредством спутника, в которой воздушному аппарату «приказали» вернуться на место старта.
Как объяснили в ГК, в качестве БПЛА был задействован «Геоскан 201», оснащенный прототипом встроенного модема «Гонец». В качестве антенного модуля был использован блок получения и отправления сигналов, сконструированный в «лёгком» форм-факторе.
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Модель беспилотника "Геоскан 201 Агрогеодезия", оснащенного камерой Sony RX1R II и мультиспектральной камерой Micasence RedEdge-МХ. Источник изображения: geoscan.ru
Известно, что с 13 по 16 июля беспилотник совершал предварительные тесты в районе воздушной гавани, принимая и получая сигнал спутника во время полёта или во время нахождения на земной поверхности. Во время проверочных мероприятий инженеры проекта фиксировали качество связи, проверку скорости отправки и получения сигналов и многие другие важные технические замеры.
За шесть полётов было отослано и получено 218 информирующих пакетов данных. В момент необходимости аппарат получил для выполнения команды по обратной связи со спутника на бортовой модуль несколько «приказных действий».
"Геоскан" на стартовой позиции со взведённой катапультой
В «Роскосмосе» обозначили главное назначение такой спецсвязи. Согласно пояснениям специалистов госкорпорации, модуль связи «Гонец» с антенной могут быть востребованы для установления связи с БПЛА в местах, где в принципе, кроме спутникового канала, никакие другие беспроводные соединения невозможны. Об этом написал ТГ-канал «Диванный генштаб».