Гипотетически такой дрон заметно устойчивее против воздействия РЭБ и независим от уровня доступности любых иных сигналов, кроме спутниковой связи, которая есть практически везде.

На территории России впервые смогли на практике использовать технологию управления БПЛА, используя космический спутник. Об этом достижении отечественных инженеров рассказали в «Роскосмосе». В качестве полноправных партнеров долго ожидаемого мероприятия приняли участие «Спутниковая система «Гонец» и фирма «Геоскан». Во время мероприятия информация о местоположении, телеметрическая конфигурация и иная информация дрона, поступали в ЦОД. После беспилотник получил обратную команду посредством спутника, в которой воздушному аппарату «приказали» вернуться на место старта.

Как объяснили в ГК, в качестве БПЛА был задействован «Геоскан 201», оснащенный прототипом встроенного модема «Гонец». В качестве антенного модуля был использован блок получения и отправления сигналов, сконструированный в «лёгком» форм-факторе.

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Модель беспилотника "Геоскан 201 Агрогеодезия", оснащенного камерой Sony RX1R II и мультиспектральной камерой Micasence RedEdge-МХ. Источник изображения: geoscan.ru









Известно, что с 13 по 16 июля беспилотник совершал предварительные тесты в районе воздушной гавани, принимая и получая сигнал спутника во время полёта или во время нахождения на земной поверхности. Во время проверочных мероприятий инженеры проекта фиксировали качество связи, проверку скорости отправки и получения сигналов и многие другие важные технические замеры.

За шесть полётов было отослано и получено 218 информирующих пакетов данных. В момент необходимости аппарат получил для выполнения команды по обратной связи со спутника на бортовой модуль несколько «приказных действий».





"Геоскан" на стартовой позиции со взведённой катапультой





В «Роскосмосе» обозначили главное назначение такой спецсвязи. Согласно пояснениям специалистов госкорпорации, модуль связи «Гонец» с антенной могут быть востребованы для установления связи с БПЛА в местах, где в принципе, кроме спутникового канала, никакие другие беспроводные соединения невозможны. Об этом написал ТГ-канал «Диванный генштаб».