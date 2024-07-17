Прототип дрона способен перемещать груз до 3,5 кг с возможным масштабированием до 10 кг. Для взлёта беспилотника не нужны ни катапульты, ни взлётно-посадочные полосы.

В России создали беспилотник «Зет», сочетающий в себе преимущества fpv-дронов и воздушных аппаратов ранга VTOL, представляющих собой системы вертикального взлёта и посадки. О прототипе, способном осуществлять перелеты на расстояние до 30 км при «пустой загрузке», либо совершать полёты с весом груза до 3,5 килограмма на меньшее расстояние, рассказали в конструкторском бюро «Аэротэк».

Согласно пресс-релизу разработчика, испытательная демонстрация комбинированного аппарата пройдет в рамках форума «Архипелаг» сегодня в среду (17 июля). И что особенно хочется отметить инженерам компании, используя плюсы fpv- и систем VTOL, гибридный «Зет» обладает нестандартной внешней конфигурацией, когда необычная форма крыла позволяет вполне базовому мотору перемещать цельную конструкцию на более дальние дистанции. Так без полезной нагрузки дрон пролетает 30 км, при полезной нагрузке — 7 км.

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Пример fpv и одновременно VTOL-аппарата. Источник изображения: researchgate.net







Было названо ещё три преимущества беспилотника: простота, техническая «устойчивость» готового аппарата и слабая подверженность влиянию метеоусловий. Для взлёта «Зета» нет необходимости в катапульте, взлётно-посадочной полосе и особым навыкам у персонала. А если сравнить новый дрон с западными или иными аналогами, то и стоит беспилотник заметно дешевле. При этом комплектующие для производства в большей мере создаются российскими фирмами, а в будущем «птицу» будут собирать из полностью российских деталей.

В некоторой исторической перспективе дрон можно масштабировать до размеров аэротакси. А в качестве второй фазы модернизации базовой модели, вес, перемещаемый ДПЛА, планируется увеличить до 10 кг.

В своей мирной профессии «Зет» идеально впишется в модель сельского хозяйства или оборудования для мониторинговых служб, как и служб доставки.

Если заказчик захочет использовать «Зет» в вооруженном конфликте, то аппарат качественно выполнит разведывательные миссии или функции артиллерийского наводчика. Дрон разгоняется до 80 км\ч с высотой полёта до 2000 метров.