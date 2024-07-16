Украина в очередной раз поставила "не на ту лошадь".

Выбор Дональда Трампа, как кандидата на должность президента США, решившего обозначить как вице-президента – сенатора Огайо Джеймса Вэнса, является «срочным приговором для Украины». Такой точки зрения придерживается журналист газеты Politico, имевший несколько личных встреч по поводу выделения вашингтонской администрацией иностранной поддержки.

Как указано в публикации, если так называемый план Майка Джонсона по помощи украинскому государству потерпит крах в палате представителей, то первым, кого можно будет в этом обвинить, будет тот самый Вэнс. Именно сенатор, представляющий республиканцев Огайо, стал идейным вдохновителем новостной заметки New York Times, когда выпустил материал с названием «Математика по Украине не сходится». И сразу после опубликования текстовой работы провел встречу с комитетом Республиканской партии в палате представителей, где решил высказаться против законопроекта Джонсона по Украине. И что хуже всего, Вэнс много радикальнее, чем сам Трамп. По мнению Вэнса, Украина вообще должна остаться без помощи от США. Именно этот вопрос больше всего волнует Вэнса после появления на американском политическом Олимпе во время вступления в свою должность сенатора.

реклама









И если у Вэнса всё получится, то закрытие финансирования Украины от США, это лишь первый шаг, но не единственный.

Как заявил 40-летний сенатор, лучшим способом заставить Украину пойти на мир с Россией – это полное прекращение помощи от Вашингтона.

Как объяснил свою позицию восходящая звезда Республиканской партии, те самые 60 млрд. долларов, которые выделил Джо Байден для Украины, совершенно никак не помогут Украине победить в противостоянии с Россией. А наращивание выпуска вооружения с которым украинские власти могут рассчитывать на победу, невозможно в принципе из-за крайне посредственных производственных возможностей американского ОПК.

«Финальный штрих», который явно будет не по душе текущему Киеву, это несогласие Вэнса с арестом российских активов за рубежом по одной очень простой причине. В случае же гипотетического ареста российской инвестиционной собственности за рубежом такое действие свяжет Дональду Трампу руки, как президенту США в случае гипотетических переговоров с Москвой.