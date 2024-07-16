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Madarator
Reuters: В США опасаются, что российские военные научат Китай бороться с американским оружием
Поздно опасаться, когда ракеты HIMARS и может быть даже Patriot уже давно находятся в Пекине.

   Американские парламентарии отправили в Белый дом письмо, в котором черным по белому изложены требования в отношении сведений о том, передавала ли российская армия своим китайским коллегам информацию о борьбе с американскими вооружением и техникой. Если факт имел место быть, то вашингтонская администрация должна отчитаться и раскрыть информацию американским конгрессменам, о чем вышла свежая публикация Reuters.  

   В журналистском материале говорится, что как демократы, так и республиканцы, живо интересуются, могла ли российская сторона отправить в КНР данные о том, «каким образом одержать победу над американским оружием, активно используемым украинскими вооруженными силами в полях на СВО».

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   Наибольшее опасение американских законодателей вызывает навык российской стороны адаптироваться при помощи средств радиоэлектронной борьбы к вооружению США. И именно такие сведения могут утечь китайским военным, получающим таким образом крайне чувствительную информацию, способную очень сильно навредить американским национальным интересам.

   Как указано в Рейтерс, конгрессмены узнали из американских масс-медиа и от экспертов по оружию, что армия РФ прекрасно адаптировалась к военной продукции с лейблом «made in USA», что критически снизило ударный потенциал ряда современных и высокотехнологичных средств нападения американской армии. Что опять-таки чревато.

   А мы вспомним, что Пентагон – это самый главный донор ВСУ, поставляющий в украинскую армию от автоматов и пулеметов, до дальнобойных ракет, зенитных комплексов, танков и БМП.

#reuters #американское оружие
Источник: reuters.com
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