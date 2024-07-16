Очень сложно получается у Пентагона с поставками боевых истребителей на Украину.

Неожиданно умершим американцем, чье тело нашли в киевском отеле 25 июня, оказался высокопоставленный военный, занимавшийся в украинской столице передачей иностранных истребителей в ВСУ. Соответствующей информацией располагает осведомленный о событии в Киеве военный журналист Евгений Поддубный.

В материале личного ТГ-канала отечественного военкора рассказывается, что военного советника США звали как Ричард Гарри Кирлин. Мужчина имел внушительный послужной список, включавший в себя службу в ВВС и тесные связи с Центральным командованием американских вооруженных сил. Ранее офицер нёс службу в таких разных ведомствах, как военное и дипломатическое ведомства, замещая управленческую должность в Пентагоне, и находясь на гражданской службе в Госдепе соответственно.

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В рамках свежего назначения его отправили на Украину в американское посольство. Как пишет Поддубный, военный со множеством наград очень плотно работал над поставками в Воздушные силы ВСУ F-16.

Сама ситуация произошла три недели назад, когда в гостинице Hilton и был обнаружен бездыханный атташе посольства США. Он всего лишь 10 дней назад прибыл на территорию Украины из Северной Америки. В американском посольстве отказались комментировать печальное событие, произошедшее с их сотрудником.