В ходе таких проверок самое главное не выйти на самого себя.

Главкому ВСУ Александру Сырскому пришлось экстренно выслать проверочную группу в 59-ю ОМБр украинской армии. Это связано с «необязательными» потерями мотопехотного подразделения во время недавних боёв.

Такие действия Сырского вызваны выходом в одной из соцсетей резонансной публикации от военного медика Екатерины Полищук с полевым позывным «Пташка». Военнослужащая выдвинула в адрес руководства бригады обвинения в преступных приказах и наплевательском отношении старшего руководства бригады к жизни и здоровью военнослужащих войскового подразделения.

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И по мнению украинского парамедика, «самым виноватым» в должностных преступлениях и не только их, является комбриг Богдан Шевчук, вступивший в должность руководителя бригады в минувшем апреле. Причем назначение состоялось не за высокие способности по оперативному управлению действующими армейскими подразделениями или личную доблесть в сражениях, а за счёт «родственных связей» с высшими офицерами украинской армии.









При этом Шевчук стал причиной гибели не только рядового состава, состоящего из простых бойцов, но и ряда старших офицеров. Правда, старясь, соблюдать требования о военной тайне, Полищук в открытую не назвала, кто из майоров и более высших чинов ВСУ пострадал от действий Шевчука.

Сам текст обращения был направлен Владимиру Зеленскому.

59-я мотопехотная украинская бригада отметилась участием в боях за Нью-Йорк (Новгородское), Торецк и иные населенные пункты на донецком операционном направлении.