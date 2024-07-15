Новое для России лекарство будут изготавливать на производственной площадке Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина.

Во время международной специализированной выставки «Белые ночи 2024», проходящей в Санкт-Петербурге, был представлен лекарственный препарат отечественного производства, необходимый для борьбы с метастазами рака простаты. Данное лекарство посредством инновационных добавок должно помогать с лечением костных метастазов. Последние возникают во время терминальных стадий течения болезни у мужчин-пациентов. При этом рак предстательной железы относится к виду заболеваний, наиболее распространенных в мужской мочеполовой системе. И как выяснилось недавно, радионуклидное терапия – это один из гипотетически лучших способов восстановления здоровья при таких случаях заболевания. Для этого используется препарат на основе радия-223.

реклама

И как заверили на медицинском форуме, подобный радиофармпрепарат будет изготавливаться в Екатеринбурге. Лечебный продукт будут производиться в производственном отделении Уральского федерального университета.

Как было объяснено, радия хлорид, 223 Ra, представляет собой единственное средство радиофармацевтической направленности, устраняющее болевые ощущения, увеличивающее процент выживаемости во время болезни раком простаты у мужчин.