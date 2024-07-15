Нововведение "обрадует" польских строителей – теперь вместо получения быстрых доходов придется перепланировать все новые проекты зданий.

Главный польский полицейский в лице руководителя местного МВД Томаша Семоняка, в беседе с журналистами из Rzeczpospolita рассказал, что в стране практически готов законопроект о постройке бомбоубежищ.

Потенциальный закон должен быть проголосован советом министров уже 23 июля. При этом, если документ будет официально принят, на плечи местных властей ляжет обязанность контроля постройки укрытий, возведенных в многоквартирных домах, подземных паркингах и общественных сооружениях.

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И здесь нашлась удивительная деталь: в построенных бомбоубежищах, как можно подумать на первый взгляд, будет не 100% количества для мест проживающих в доме, а только 50%. Связано это якобы с тем, что добежать до укрытия смогут «не только лишь все».









Есть у нового закона и недовольные. Это польские строители, которые по мнению польских СМИ будут слишком «рады» узнать, что постройка новых проектов замедлит ввод зданий на сотни тысяч квартир.

При этом, согласно информации от польских пожарных, в государстве возведено 300 тыс. бомбоубежищ, укрыться в которых смогут лишь 1,1 млн. граждан, хотя в республике проживает их около 38 млн.