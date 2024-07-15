Почему такая "элитная" бригада не может показать результаты без внешней помощи на поле боя, вопрос риторический.

Подразделения украинской армии начали использовать отряды, сформированные из бывших заключенных. В частности речь идёт о батальоне «Шквал», структурно вошедшем в элитную украинскую бригаду «Магура».

Кадры видео демонстрируют, как якобы бойцы с полевым позывным «Кач» и «Кубик» управляют американской БМП Bradley и выполняют боевую миссию рядом с посадкой. Правда качество цифровой записи слишком низкое, что необычно для украинской армии, и не позволяет с достоверностью разобрать время и место съемки предполагаемых боевых действий.

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И хотя в комментариях к боевой работе руководство бригады полно восторженных посылов, удивительно смотрящихся на общем фоне бедствования украинской армии, еле-еле сдерживающей атаки российской стороны, трудно утверждать, что наспех созданное подразделение, никоим образом не пересекающееся с кадровыми украинскими войсками, демонстрирует продвижение вперед, освобождая новые территории.





Кадры украинской стороны





47-я бригада ВСУ «Магура» известна прежде всего тем, что её военнослужащие учились в ФРГ, а после зарубежного тренинга подразделение было одним из главных ударных кулаков украинского Генштаба, предназначенное для стремительного продвижения к побережью Азовского моря. Но по результатам прошлогоднего контрнаступления бригада на поле боя до крайности истощилась, а кадры с пылающими Bradley и немецкими танками Leopard заполонили информационное пространство. Но по факту за прошлый год 47-я ОМБр запомнилась лишь 4-й сменой бригадного руководства, да крайне высокими потерями на передовой.