Смотреть как летят российские дроны и ракеты "по делам" можно, а вот трогать – нельзя.

Все прошлые разговоры о том, что официальная Варшава возьмет да начнёт атаковать российские ракеты и ударные дроны в украинском воздушном пространстве посредством своих сил ПВО, должны отправиться «в прошлое». Сообщение о том, что ракеты и боевые самолёты российских вооруженных сил на территории Украины не должны бояться польских атак с территории, официально контролируемой Варшавой, рассказал лично генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По мнению уходящего со своего поста высокопоставленного функционера военной организации, Польша, входящая в Североатлантический альянс, «не имеет права» осуществлять перехват боеприпасов, запущенных российской стороной, если они не находятся в воздушном пространстве польской республики.





реклама





Как объяснил Столтенберг, вооруженный конфликт между Украиной и Россией – никоим образом не относится к НАТО, как к одному из непосредственных участников сражений между двумя сторонами. Поэтому военный блок будет всячески помогать Киеву, но не напрямую, предпринимая своими вооруженными силами атаки на российские цели.

Очень сильное «пожелание» о том, что ракеты и дроны ВС РФ должны непременно сбиваться силами НАТО, даже если они не пересекли государственные границы с членами альянса, много раз выражал Владимир Зеленский.

Правда единственное, что смог добиться Киев, так это «консультаций», прописанных в соглашении безопасности между Украиной и Польшей. В этом случае Варшава и Киев будут договариваться и думать что делать, если обнаружат, что ракеты и дроны ВС России приближаются к польской границе.