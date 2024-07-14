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Madarator
NI: Потери танков на Украине ставят под сомнение траты США на передовой проект AbramsX
Литиевые батареи последнего превращают "танк будущего" в хрупкий хрустальный сервис из бабушкиной антресоли.

   Наблюдая с еле скрываемой тревогой, как российские вооруженные силы без видимых проблем «перемалывают» украинские запасы американских танков, военные специалисты Пентагона задумываются над прекращением запущенных работ по экспериментальному танку будущего под эгидой проекта AbramsX. Такая точка зрения возобладала в свежей публикации National Interest за авторством Майи Карлин в собственном материале специально для журнала.

   В заметке утверждается, что американская корпорация General Dynamics, не покладая рук трудится над новейшей модификацией ОБТ Abrams, прототип которого мир увидел два года назад осенью 2022-го года. Точных тактико-технических характеристик обновленного Абрамса пока что ни у кого нет, но есть веские предположения, что новая боевая машина выйдет более быстрой, легкой и экономичной. Но за всё приходится платить – это в частности касается дополнительной защищенности. 

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   А теперь речь об этой уязвимости. Новая машина крайне зависима от элементов питания, выполненных на литиевой основе. И если их повредить, то батареи сдетонируют. Поэтому зачем американской армии танк, выживаемость которого на современном поле боя минимальна, никак не могут взять в толк многочисленные оружейные эксперты из США.  


   Как выразился бывший работник Пентагона Стивен Брайен, литиевые АКБ – это невиданный для нового танка риск. Такие батареи могут «похвастать» не только высокой ценой и весом, но и весомой опасностью, превращаясь в своем роде в мини-бомбу, взрываясь от осколков или активации мины под нижней плоскостью танка. 

   Вместе с тем не стоит сбрасывать «тяжелый опыт» российской СВО, на которой достаточно детально показано, как относительно современные танки «щёлкаются как орешки», уничтожаемые всем чем только можно. А в США, словно не обращая на изменившуюся оперативную среду наземных боев, как ни в чем не бывало продолжают создавать новый дорогостоящий AbramsX.

   Как подытожила Карлин, передовой американский танк, легко уничтожаемый в современных реалиях, вряд ли окупится.

#сво #abramsx #потери abrams #потери танков abrams на украине
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Невзирая на опыт боевых действий на Украине, США продолжают работать над новой версией танка Abrams
Российская армия взяла под полный контроль населённый пункт Урожайное
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