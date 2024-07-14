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Madarator
Появилось первое реальное фото ФАБ-3000 под крылом Су-34 ВКС РФ перед атакой украинских ВС
В одной такой бомбе содержится взрывчатое вещество массой около 1400 кг, назначение у которого лишь одно – разрушить важный укрепленный объект.

   Ошибочное мнение украинских военных аналитиков, утверждающих, что российские самолёты оперативно-тактической авиации, в частности Су-34 и их самые совершенные версии, неспособны взлетать с бомбами, вес которых эквивалентен 3 тоннам или немного меньше, оказался буквально документально развеян. Заявление экспертов ВСУ, что российская фронтовая авиация еле-еле взлетает со ставшими уже настолько привычными ФАБ-1500 и их модификациями, фигурально еле отрываясь от взлётно-подсадочных полос военных аэродромов, было в пух и прах развеяно видео, на котором аэродромные техники и специалисты по вооружению снаряжают Су-34НВО одной из ФАБ-3000.


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Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Именно эта версия фугасной авиабомбы, на текущей момент представляющую собой самую мощную из используемых на спецоперации, была показана с УМПК в момент перед боевым вылетом. Ранее ни одно сетевое издание или официальная пресса не публиковали материалов, где бомба «совмещена» с боевым самолётом. Более ранние фото демонстрировали боеприпас большой ударной силы лишь на заводе во время инспекции высокого начальства из Москвы.


Свежий Су-34НВО от 2022 года, построенный на Новосибирском авиационным заводе им. Чкалова . Источник изображения: bmpd.livejournal.com


   Новый видеоролик от отечественного МО демонстрирует сразу три «позиции» авиационного боеприпаса: подвешенного к многофункциональному бомбардировщику «Тридцать четвертой» серии, во время отстыковки и во время планирующего полета с «распущенными» крыльями. Причем актуальная версия модуля ненамного меньше малого самолёта, ведь удержать трёхтонный боеприпас в воздухе задача не очень легкая. Что интересно, как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», на ФАБ-3000, как и на его более младших версиях типа ФАБ-250 и ФАБ-1500, есть головной обтекатель для улучшения аэродинамических качеств. Всё по причине того, что придумав в 1954 году такую бомбу, не предполагалось, что бомба помимо классического свободнопадающего режима, будет ещё и самостоятельно лететь на многие десятки километров. Как это происходит сейчас в ходе СВО на Украине.


3-тонный гигант во время полёта


    Предполагается что именно этой бомбой что на кадрах выше, был уничтожен военный объект ВСУ в боях за харьковские Липцы.

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