Такие ракеты, размещенные в ФРГ, достают до любого крупного города в европейской части РФ, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Правительство США и текущая вашингтонская администрация хотят послать сигнал Москве, размещая на территории ряда европейских стран свое дальнобойное ракетное вооружение. В этом уверены журналисты из Berliner Zeitung. В публикации подчеркивается, что американцы планируют использовать ряд южных немецких баз как стартовые площадки дли использования ракет Tomahawk. Дальность запуска такой крылатой ракеты равняется 2500 км. Именно столько от ФРГ до предместий Москвы и Санкт-Петербурга. Для примера ракета собственного немецкого происхождения Taurus способна пролететь лишь 500 км.

При этом Томагавки для Германии не будут каким-то новшеством: точно такие же ракеты в ФРГ размещались ещё в 90-ых годах XX века.

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А недавно дальнобойные боеприпасы снова были доставлены на территорию Германии, оные вместе с SM-6 они были замечены на учениях в 2023 году, когда были доставлены в Данию.









Статью прокомментировал военный аналитик Северин Плейер, заявивший, что ряд западных стран по тактико-оперативной компоненте с ядерной БЧ очень сильно отстают от России, поэтому попытка переместить КР Tomahawk в Германию это ничто иное, как тот самый сигнал силы для Москвы от НАТО.

Новость о том, что Германия станет центром размещения дальнобойных ракет, в том числе и гиперзвуковых, появилась в пресс-релизе Пентагона на этой семидневке. Сообщается, что такие ракеты в ФРГ появятся в 2026 году.

При этом в Москве не оставили такое заявление без ответа, пообещав соответствующим образом «отреагировать».