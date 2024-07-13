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Madarator
Украина запросила у Польши аварийную помощь по поставкам электроэнергии
Тем временем в ряде украинских регионов нет света по 17 часов в сутки

   Киеву приходится вторые сутки подряд обращаться к официальной Варшаве в надежде получить усиленные поставки электроэнергии из польских энергосистем. Такая ситуация случилась на Украине из-за серьёзного дефицита электричества в восточноевропейской республике. 

   При этом в Киеве надеются получать электричество не только из Польши, но и из некоторых и других европейских стран, являющихся ближайшими соседями Украины и имеющими с ней общую границу. Это Словакия, Румыния, Венгрия и Молдавия. Как стало известно из открытых источников и публичных заявлений от местных чиновников, на территории Украины уже нет как минимум половины генерации электроэнергии.

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   О том что предстоящая осень и зима станет настоящим вызовом не только для промышленных предприятий, но и для большинства населения, рассказали собственно управленцы фирмы «Укрэнерго». Последние объявили прямо, что прежние графики подачи электроэнергии очень скоро изменятся. Причем изменения будут не положительными, а отрицательными. Поэтому света в квартирах будет намного меньше. Ограничения не распространяются на так называемую критическую инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения.  

   И уже по мнению депутатов Верховной рады, жителям Украины следует быть готовыми к тому, что грядущей зимой им придется сидеть без света до половины суток или даже больше.

#украина и польша #энергокризис #энергокризис на украине
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Игра отличная и ей уже 10 годиков чувак ты просто инсайдер level 1000
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Victor Konovalov
23:55
Виктор - а не виктор! А у тебя вообще нет никакого нормального имени и быть не может! Потому-что ты тупое безликое масковское чмо - уже 30 лет подряд выбирающее мне назло этого тупого педераста!
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Евгений Хамелеон
23:54
В тему про велосипед)) Британец Колин Фёрз 11 лет назад прикручивал реактивный двигатель на велосипед точно такой же формы как на фото😂
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Укротитель Укропов
23:48
но вместо этого ты способен только истерично тыкать буковки в комментах, типичная брехливая трусливая либерастня 🤣
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Bearcub
23:47
Так виктор это кличка или ник, а вот имя вы написали в сообщении)) Поэтому скажите малоуважаемый провокатор членосос, а вы себя к типу либерастов относите или к почитателям нацистов?
Буданов подтверждает: попытки покушения на Путина были, но безуспешны
Укротитель Укропов
23:45
ты не папа римский, а обычный попусту кукарекающий либероидный лузер с больными фантазиями о каких-то бункерах. по просроченному наркоклоуну зеле судишь как обычно.
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Victor Konovalov
23:44
Мое имя Виктор - слепошарый ты путераст
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