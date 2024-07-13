Тем временем в ряде украинских регионов нет света по 17 часов в сутки

Киеву приходится вторые сутки подряд обращаться к официальной Варшаве в надежде получить усиленные поставки электроэнергии из польских энергосистем. Такая ситуация случилась на Украине из-за серьёзного дефицита электричества в восточноевропейской республике.

При этом в Киеве надеются получать электричество не только из Польши, но и из некоторых и других европейских стран, являющихся ближайшими соседями Украины и имеющими с ней общую границу. Это Словакия, Румыния, Венгрия и Молдавия. Как стало известно из открытых источников и публичных заявлений от местных чиновников, на территории Украины уже нет как минимум половины генерации электроэнергии.

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О том что предстоящая осень и зима станет настоящим вызовом не только для промышленных предприятий, но и для большинства населения, рассказали собственно управленцы фирмы «Укрэнерго». Последние объявили прямо, что прежние графики подачи электроэнергии очень скоро изменятся. Причем изменения будут не положительными, а отрицательными. Поэтому света в квартирах будет намного меньше. Ограничения не распространяются на так называемую критическую инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения.

И уже по мнению депутатов Верховной рады, жителям Украины следует быть готовыми к тому, что грядущей зимой им придется сидеть без света до половины суток или даже больше.