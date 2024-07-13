Буданов прямо сказал, что хороших новостей про Украину в этом году Запад вряд ли услышит.

Российские военнослужащие стали причиной обострения проблем украинской армии на передовой. О непростых временах даже во время оборонительных действий рассказал генерал-лейтенант Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), занимающий должность руководителя Главного управления разведки Украины. Высказывания высшего военачальника цитирует украинский портал «Страна.ua».

Как отметил Буданов, ВСУ остаётся только яростно сдерживать российские атаки и обороняться, зная с высокой точностью, что в самое ближайшее время тенденция будет только хуже. Речь идёт об ухудшающейся оперативной обстановке.

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Кроме того, Буданов назвал «северное операционное направление» самым гипотетически опасным. При этом высший офицер отмолчался, не желая конкретизировать, где российские войска пойдут на прорыв. При этом генерал-лейтенант объяснил, что он специально умалчивает конкретное место гипотетического прорыва, якобы из-за того, чтобы «не обострять».









При этом Буданов прямо сказал, что хороших новостей про Украину в этом году Запад вряд ли услышит.

Тем временем украинские масс-медиа считают, что генералы ВСУ планируют провести два контрудара на векторе атак Северодонецка и Мелитополя.

Правда сценарий наступления украинской армии вещь довольно трудная в своем планировании: в последних пакетах западной военной помощи нет ни слова о том, что Украина получит в качестве поддержки крупные бронетанковые партии. Речь могла бы идти о танках или БМП Bradley.