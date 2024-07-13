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Madarator
Трамп согласился вместе с Байденом пройти тест на умственные способности
Но с наибольшей вероятностью текущий 81-летний президент США откажется сделать это.

   Бывший президент США призвал нынешнего стать участниками добровольного теста на так называемые когнитивные способности. Речь идёт о Дональде Трампе и Джо Байдене соответственно.

   Как пошутил Трамп, совместное прохождение теста на умственные способности сделает 81-летнего президента и бывшего 78-летнего экс-президента участниками одной команды.

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   При этом миллиардер выдвинул идею, что для избежания будущих эксцессов, когда с некоторой долей вероятности национальным лидером может стать кандидат с нарушенными в силу возраста или каких-то иных медицинских причин мыслительными параметрами, то такой человек в обязательном порядке должен сначала выполнить серию проверок на профессиональную компетентность и умственное соответствие высокой должности хозяина Белого дома.



   Вспомним, что будущие выборы состоятся менее чем через 4 месяца в первых числах ноября.

   И очень скоро, кто должен стать кандидатами от Демократической и Республиканской партий, должны выяснить члены партий, сделав соответствующее предложение и последующее утверждение на своих съездах.

   Между тем во время недавних дебатов Трамп в эфире рассказал, что минувшей зимой он прошёл оба теста «без ошибок», подтверждающих его готовность по компонентам умственной пригодности и профессиональной компетентности стать президентом.

   Так же Трамп не удержался и пошутил в очередной раз насчет Байдена, предложив тому выполнить тест на интеллект. В качестве ответа Байден парировал словами о том, что Трамп младше его всего лишь на 3 года и не обладает соответствующими его потенциальной государственной должности компетенциями.  

#джо байдейн #трамп и байден
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