Такой трюк используют ВВС Швеции. Правда где шведские, а где украинские шоссе.

Экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос уверен, что нужно как можно быстрей перенимать опыт зарубежных армий, приспособивших в качестве взлётно-посадочных полос аэродромов обычные асфальтовые шоссе. Идеальным такое решение кажется в свете поступления на вооружение украинской армии американских истребителей. Именно они, по мнению бывшего генерала военного спецназа, должны использовать украинские дороги.

Кривонос обозначил свои мысли более предметно, объяснив, что большинство дорог Швеции представляют собой «сплошной аэродром».

реклама









Если Украина пристально «прислушается» к такому опыту, то её самолёты, в частности F-16, проживут как можно дольше.

А вот в чем очень сильно сомневается бывший украинский военачальник, так это в способности украинских наземных специалистов вести тщательное обслуживание требовательной к высочайшей подготовленности аэродромных техников F-16. Да и пилотов для «Шестнадцатых» в Воздушных силах ВСУ не слишком-то и много. По мнению Кривоноса, в идеальной ситуации на один самолёт должно приходиться до 4 пилотов.

Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский желает получить от Запада ни много ни мало, а как минимум 128 самолётов. Откуда в ВСУ возьмется столько пилотов и аэродромной обслуги, общенациональный украинский лидер не сказал.