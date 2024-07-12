На кадрах Джо Байден представил Владимира Путина и в качестве президента Украины.

Загруженный в мировую Сеть видеоролик с кадрами реакции высокопоставленных вашингтонских функционеров, отреагировавших на оговорку президента США Джо Байдена на пресс-конференции, набрал большое количество просмотров.

Текущий хозяин Белого дома решил поучаствовать в пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в столице США, пытаясь развеять якобы беспочвенные опасения по поводу своих ослабленных в последнее время умственных способностей. Но в этот раз всё точно пошло не по плану, когда совершенно ненапрасные опасения по поводу когнитивных способностей мирового лидера оказались опять подтверждены. Ведь Байден допустил ряд неуместных слов во время своей речи. Поэтому негативно завершившиеся дебаты с Дональдом Трампом стали лишь предвестником более поздних отрицательных событий.

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Так в первой трети своего выступления по словам Байдена вице-президентом «стал» Дональд Трамп, хотя на данный момент вице-президентское кресло занимает Камала Харрис. Дальше «в роли» Владимира Путина побывал Владимир Зеленский, которого так назвал всё тот же 81-летний президент США, обозначивший российского президента ещё и президентом Украины.









Как только эти две оговорки услышали топ-чиновники Америки, госсекретарь Энтони Блинкен потупил взгляд, а советник по национальной безопасности в лице Джейка Салливана, попросту поднес руку ко рту и в волнении стал прикасаться к подбородку. Единственный, чье лицо осталось невозмутимым, оказался министр обороны Ллойд Остин.









За пять часов видео стало по праву вирусным, набрав 3,6 млн. просмотров, опубликованное в личном блоге канала CSPAN.

По итогу пресс-конференции западные масс-медиа ещё больше укрепились, что как можно большее число демократов откажутся от поддержки Джо Байдена.