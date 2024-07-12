Жара в +32 градуса подстегивает местных жителей как можно в большем количестве посещать побережье. А акулы этим фактом пользуются.

В минувший четверг местные власти города-яблока Нью-Йорк смогли при помощи наблюдательных дронов запечатлеть притаившихся рядом с мелководьем акул. Из-за этого побережье Рокавейс стало временно закрытым для купания, а городские прибрежные пространства оказались недоступны на протяжении многих километров. Этому стали причиной два отдельных случая обнаружения представителей акульих в местных водах.

Как заявил чиновник Департамента парков и отдыха города Нью-Йорк, одна из акул была сфотографирована в квадрате 86-й улицы Бич в полдень. После этого тревожного события властям пришлось закрыть пляж на протяжении 3000 метров. Спустя определенное время, указанное в соответствующем протоколе, посещение пляжа разрешили.

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После в сети появились изображения акулы, попавшей в «фотоловушку» беспилотника, снявшего акулу, затаившуюся в мелководье в мутных толщах воды за воображаемой линией прибоя. Акула настолько выбрала удобный момент и место своей маскировки, что фотография лишь запечатлела спинной плавник водоплавающего животного.

Второй представитель акульих был отмечен спустя два часа рядом с пляжем 61-й улицы. Его тоже обнаружил полицейский патрулирующий дрон. Этот участок наряду с другими периметрами пляжей тоже пришлось закрыть. Об этом написала The New York Post.

Сейчас в Нью-Йорке царит жара, а уличные термометры показывают температуру окружающей среды в 32 градуса по Цельсию. Именно по этой причине большое количество местных жителей так жаждут остыть от городской суматохи в прохладных водах нью-йоркского залива. Вместе с тем помимо «маскирующихся акул» полицейские дроны помогают увидеть и пловцов, терпящих бедствие на воде.