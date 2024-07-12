Без наличия обычной гайки уровень продаж машин никак не подстегнуть.

Отечественные автомобильные информаторы выбросили в публичное пространство новость, что АвтоВАЗ стал заложником крайне неприятной ситуации. Последняя заключалась в том, что во время прохождения сборочной стадии автомобилей линейки Lada Vesta оказалось, что крайне необходимые во время этой производственного мероприятия ступичные гайки стали самым настоящим дефицитом. По этой веской причине российские автомобили перестали попадать в торговые помещения дилеров прямо из сборочных цехов.





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Как объяснил специализированный автомобильный паблик Avtograd News, острая нехватка ступичных гаек заставила заводское руководство перемещать автомобили в помещения старого трека, где и устанавливались технологически гайки. Из-за такого непредвиденного «маневра» существенное количество легковых автомобилей накопилось в одном месте. И лишь с утра минувшего четверга проблема определенным образом разрешилась: технологические гайки наконец стали заменяться на необходимые. После готовые автомобили, наконец получившие «буйство» внешних покрытий, которых теперь стало пять, передаются дилерам для реализации.