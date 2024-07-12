За четверть миллиарда Киев получит комплексы ПВО без боеприпасов.

Наблюдая из-за океана, как ранее украинские зенитные подразделения сбивали «99,99%» всех воздушных целей российской армии, запущенных в качестве дальнобойных ракет и ударных БПЛА по военной или критически важной иной инфраструктуре Украины, американские военные и высокопоставленные политики, вынуждены были признать, что в последнее время с эффективностью боевой работы того самого украинского ПВО не всё так однозначно. Потому что массированный ракетный удар от 8 июля наглядно подтвердил, что даже один из самых защищенных городов мира по части противодействия смешанным ракетно-дроновым атакам Киев, не такой уж и укрепленный в отношении военных объектов город. Да и приписки со стороны украинских генералов никто не отменял.





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Поэтому, «вопреки» мнению, что украинское ПВО – это одно из самых эффективных и мощных зенитных систем целого земного шара, американскому Минобороны приходится включить вместо столь ожидаемых наступательных вооружений в очередной пакет военной поддержки сугубо оборонительные вооружения, разве что кроме ракет для HIMARS.

Так в новый пакет поддержки ВСУ войдут противоракеты Stinger, ПТРК Javelin. Сумма поддержки эквивалентна стоимости в 225 млн. долларов.