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Madarator
В Ухане таксисты объявили забастовку из-за нового сервиса беспилотного такси "отбирающего работу"
Ухань – флагман Китая по беспилотным пассажирским перевозкам.

   Порой кажется, что наступление всемирного прогресса, когда в большинстве развитых стран часть наиболее востребованных работ получают роботы или их беспилотные аналоги, кажется действительно прекрасным завоеванием нового времени. Беспилотные системы, разносящие посылки в труднодоступных районах земного шара посредством воздуха или их беспилотные аналоги из России, трудящиеся на ниве доставки в том же Яндексе, кажется самое настоящее благо для всех. Но совсем свежее событие из жизни Китая, в частности ставшего всемирно известным города Ухань, подсветило и «вред» беспилотных систем. Речь идёт «об отъеме работы» у обычных китайских трудящихся.

   Так местные работники сервиса такси объявили публичную забастовку из-за появления в городе сервиса беспилотного такси Apollo Go.

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   Данный сервис очень активно стал функционировать с конца лета позапрошлого года. При этом на июль 2024 года бороздят просторы города-миллионника уже как минимум 500 беспилотных авто. Водители в таком виде транспорта совершенно лишний элемент. Соответствующую новость разместил информационный портал Bangkok Post.


Беспилотное такси от китайского сервиса Baidu. Источник изображения: autonews.ru


   И все бы ничего и можно было бы говорить о продвижении к обществу дружно сосуществующих машин и людей, но последние уже бьют тревогу. Уханьские таксисты крайне недовольны машинами, где их работа абсолютно не нужна. Поэтому было бы прекрасной идеей, если бы гражданские чиновники взяли да наложили часть запретов на такого рода деятельность. При этом «на руках» у китайских частных извозчиков есть говорящие цифры: по результату конкуренции с беспилотными пассажироперевозками получили резкое снижение дохода и решили закрыться четыре фирмы. Именно роботакси, по мнению работников ушедших компаний, стали тем самым «приговором» трудовой деятельности частных перевозчиков.

   Вместе с тем из публикации мы узнаем, что именно Ухань занимает место общенационального китайского лидера по беспилотным пассажирским перевозкам.

#инопресса #автопилот #роботакси #ухань #apollo go #bangkok post #беспилотные такси #конкуренция между роботами и человеком
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