Тем более за год обучения можно научиться управлять только игрушечным автомобилем, но никак не истребителем 4-го поколения с электронной начинкой XXI-го века.

Запоздалая передача Воздушному командованию украинской армии американских истребителей F-16 в малом количестве не окажут существенного позитивного изменения на текущий вооруженный конфликт между ВСУ и российскими силами. При этом станет лишним доказательством российского военного могущества. Такую уверенность выразил российский народный избранник в Государственную думу от Крыма – Михаил Шеремет.

Участник думского комитета по безопасности считает, что прямо сейчас смысл от передачи зарубежных боевых самолётов минимален и не вызовет высокой продуктивности в стане боевых пилотов ВСУ. Тем более гораздо более высокий стаж управления именно отечественными образцами воздушных вооружений даст российским пилотам слишком явное преимущество, а по результату западные союзники Киева и партнеры России получат ещё и доказательства превосходства Су-30СМ2 и Су-35С над слишком разрекламированными образцами иностранных авиационных вооружений.

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Источник изображения: EPA





«Новость передовицы», что госсекретарь США Энтони Блинкен публично подтвердил, что страны Скандинавии и нидерландское правительство уже прямо сейчас готовят для передачи украинской армии свои F-16, появилась буквально вчера.

Согласно информации зарубежных масс-медиа, ВСУ в праве рассчитывать на 60 американских истребителей. Но по словам украинского президента Владимира Зеленского, он хочет, чтобы это количество было увеличено ровно вдвое: до переданных украинской армии 128 боевых единиц.