Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Экс-летчик ВВС Фишер: США отказали Украине в своих пилотах на F-16
С таким отношением ВСУ к делу охраны аэродромов и самолётов никаких иностранных "отпускников" и ветеранов не напасёшься.

   Киев бы очень хотел вместе с американскими истребителями F-16 «получить» и боевых пилотов – действующих или отставных, но администрация Джо Байдена отвергла такое предложение украинской стороны. А ведь без отсутствующего разрешения любой такой контракт американского гражданина с украинским правительством становится уголовным преступлением. Хотя для Украины, чьи лётчики вроде бы и проходят соответствующее обучение за рубежом, получить достойно подготовленного пилота для управления достаточно сложной авиационной техникой, до сих является насущной и трудно разрешимой проблемой.

   Как пишут в свежей публикации Kyivpost, подобный план (с привлечением имеющих опыт управления зарубежными самолётами) лётчиков действительно был у украинского военно-политического руководства, но высокопоставленные функционеры Вашингтона и Пентагона высказались категорично против: и если Киев попытается «поиграть» в часто практикуемую политику «публичной дипломатии», то и вовсе может остаться без поддержки. Такие сведения привел анонимный сотрудник украинской Верховной рады.

реклама


Легкий одномоторный истребитель F-16. Источник изображения: AFP


   Похожая ситуация случилась ровно 85 лет назад, когда президент США Теодор Рузвельт официальным указом разрешил садиться за штурвал китайских истребителей пилотам американской боевой авиации, с целью противодействия японским ВВС в 1940 году. На тот момент Япония была оппонентом Вашингтона, а платить жалованье американским пилотам обязались сами китайцы. Но в этот раз Украина посчитала, что платить американским гражданам должны сами США.  

   Новость о том, что Украина уже этим летом может располагать как минимум 60 заокеанскими истребителями, тиражируют западные СМИ, цитируя Энтони Блинкена и оборонных европейских чиновников из Бельгии, Дании и Нидерландов.

#f-16 #f-16 на украине #f-16 для украины #f-16 на укарине #f-16 falcon #f-16 в всу #f-16 block 70/72 #f-16 fighting falcon #иностранные пилоты для украинских f-16 #пилоты для украинских f-16
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
9
Аналитики не советуют покупать крайне нестабильные токены Hamster Kombat после листинга на биржах
5
Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
+
Ученые рассказали, что будет, если крошечную черную дыру поместить внутрь Солнца, Земли и человека
9
Самый мощный в мире телескоп обнаружил суперземлю, на которой может существовать океан
2
Новый радар Китая может отследить 10 гиперзвуковых ракет на скорости 20 Маха
3
Одна из самых престижных школ в мире запретила смартфоны и выдала вместо них "кирпичные" Nokia
3
Транссибирскую магистраль продлят до Китая
4
Легендарная студия Piranha Bytes закрылась, однако один из создателей Gothic основал новую студию
1
Разработчики «Антивируса Касперского» считают, что незаконные санкции против менеджмента компании не повлияют на её работу
4
Переход с DDR4 на DDR5 повышает FPS в играх на 20%
15
ВСУ используют игровую консоль Steam Deck для управления роботизированной платформой
2
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
3
Что делать с дешевеющей криптовалютой, и почему сегодня нельзя продавать Bitcoin
+
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
12
Найдена первая копия Windows 95 в нетронутом состоянии
3
Жители РФ разлюбили японские и американские бренды, предпочитая более дешёвую электронику из Китая
9
НАТО передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО
+
Создатель движка Godot будет использовать полный трассировочный путь вместо гибридного
3
Defense Post: Италия планирует закупить более 500 единиц танков и БМП на сумму 20 миллиардов евро
1

Популярные статьи

11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
18
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
29
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
29
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
1
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
33
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
3
Психология геймеров - как видеоигры влияют на мозг и поведение
6
МФВ: Севморпуть может стать "переломным моментом" в отношениях между Индией и РФ
+
О последних терактах в России
15

Сейчас обсуждают

Akim
12:23
мини-лед это всего лишь технология подсветки ЖК экрана. Т.е. там та же IPS матрица, к примеру, и только диоды подсветки меньшего размера.
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
ЧatoБoт
12:21
За прошедшие сутки потери противника [на северном направлении] составили более 350 человек. Также вскрыто и уничтожено: ▪️САУ "Краб" в районе н.п. Русские Тишки; ▪️гаубица М777 в районе н.п. Байрак; ▪...
ВСУ за год после ракетных ударов лишились 12 батарей зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot
Можем повторить
12:19
Не стоит поднимать эту тему, а то манямирок у зетников рухнет
ВСУ за год после ракетных ударов лишились 12 батарей зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot
El Grechko
12:18
На оверах отлично, можно открыть 2 окна сайд бай сайд и в одном на оверах сидеть, а во втором смотреть что-нибудь.
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
El Grechko
12:16
27 на 1080p разрешение маловато, но некритично. Нужно просто сесть от него подальше, на 27/24 т.е. на 12.5% дальше и будет как будто это 24 дюйма, даже возможно глазам будет полегче. Речь о сверхширо...
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
Gigavoltt
12:12
Если бы такая ЧД существовала,то она решила бы энергетическую проблему навсегда.
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
]+[
12:11
Лучше взять сразу две, что бы наверняка! )))
Переход с DDR4 на DDR5 повышает FPS в играх на 20%
Grotlon
12:11
А сколько армия РФ за это время лишилась танков?
ВСУ за год после ракетных ударов лишились 12 батарей зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot
beltar
12:11
У меня 16:9 27'' расстояние до монитора 1 моя рука, поля зрения глаз у меня идеальные. Все равно надо смотреть в стороны, чтобы видеть нормально, что там по краям. Часов, например, я нормально не вижу...
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
beltar
12:05
В мире тысячи гейм-дизайнеров мужчин, нашли одну женщину и что теперь, превозносить это за достижение? То, что Scarlett выиграла чего-то в мужских турнирах, так это на уровне Юдит Полгар в шахматах, ...
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем