С таким отношением ВСУ к делу охраны аэродромов и самолётов никаких иностранных "отпускников" и ветеранов не напасёшься.

Киев бы очень хотел вместе с американскими истребителями F-16 «получить» и боевых пилотов – действующих или отставных, но администрация Джо Байдена отвергла такое предложение украинской стороны. А ведь без отсутствующего разрешения любой такой контракт американского гражданина с украинским правительством становится уголовным преступлением. Хотя для Украины, чьи лётчики вроде бы и проходят соответствующее обучение за рубежом, получить достойно подготовленного пилота для управления достаточно сложной авиационной техникой, до сих является насущной и трудно разрешимой проблемой.

Как пишут в свежей публикации Kyivpost, подобный план (с привлечением имеющих опыт управления зарубежными самолётами) лётчиков действительно был у украинского военно-политического руководства, но высокопоставленные функционеры Вашингтона и Пентагона высказались категорично против: и если Киев попытается «поиграть» в часто практикуемую политику «публичной дипломатии», то и вовсе может остаться без поддержки. Такие сведения привел анонимный сотрудник украинской Верховной рады.

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Легкий одномоторный истребитель F-16. Источник изображения: AFP





Похожая ситуация случилась ровно 85 лет назад, когда президент США Теодор Рузвельт официальным указом разрешил садиться за штурвал китайских истребителей пилотам американской боевой авиации, с целью противодействия японским ВВС в 1940 году. На тот момент Япония была оппонентом Вашингтона, а платить жалованье американским пилотам обязались сами китайцы. Но в этот раз Украина посчитала, что платить американским гражданам должны сами США.

Новость о том, что Украина уже этим летом может располагать как минимум 60 заокеанскими истребителями, тиражируют западные СМИ, цитируя Энтони Блинкена и оборонных европейских чиновников из Бельгии, Дании и Нидерландов.