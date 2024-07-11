Такая "выученная" несправедливость сделана, чтобы сделать поездку Маска и других руководителей более безопасной и комфортной.

Журналисты газеты Business Insider после беседы с действующими и бывшими сотрудниками Tesla утверждают, что американская автокомпания гораздо больше усилий прилагает для настройки автопилота FSD для удобства использования на маршрутах, по которым перемещаются главный управляющий фирмой Илон Маск и остальные руководители Tesla.

Так демонстрационные ролики от Tesla наглядно показывают, что FSD куда лучше выполняет свои рабочие функции на маршрутах, которые с высокой периодичностью используют Маск и иные управленцы, чем те дороги, по которым катаются простые пользователи. Прежде всего, это касается безопасности и простоты.

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Так на условиях анонимности сотрудники Теслы решили раскрыть секрет корреспондентам, согласившись, что есть закрытая программа по разработке «особых маршрутов» рядом с офисами Tesla, SpaceX и других помещений, где мог находиться Илон Маск. Поэтому совершенно не трудно догадаться, что Tesla FSD, установленная у Илона Маска, будет куда лучше справляться со своими обязанностями, чем версия, предустановленная у обычного водителя американского электрокара.









По мнению уже уволившегося работника предприятия Маска, это было нечестным: ведь оптимизированный для кого-то одного конкретно программный модуль дает зримое преимущество своему «любимчику».

При этом обычные автопользователи Теслы написали комментарии, согласно содержанию которых машина Маска и их собственные машины в качестве опции Tesla FSD работают совершенно по-разному, в гораздо худшую сторону у простых водителей.