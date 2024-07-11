Кроссовер Capri возвращается на рынок спустя 38 лет своего отсутствия.

Модель Capri американского концерна Ford не является чем-то эксклюзивно новым и ранее неведомым: ведь с периода 1968 по 1986 годы такая модель вела широкую поступь по Европе в качестве «спорткупе для народа» – благодаря относительно дешевой цене и несложной конструкции. И вот совсем недавно топ-менеджеры американской фирмы решили вернуть Капри из небытия. Правда вместо классического купе так стал называться сегодняшний кроссовер с электродвигателем.

А вчерашний анонс лишь подтвердил тот факт, что к созданию Ford Capri приложил руку наш соотечественник. В качестве ведущего дизайнера выступил Андрей Конопатов, закончивший в свое время МАМИ.

реклама









Как пишет ТГ-канал «Автопоток», российский гражданин трудился на экстерьером электромобиля.

О машине известно, что в качестве платформы выбрано решение MEB от немецкого бренда Volkswagen. Именно такую платформу можно увидеть в электрокарах серии VW ID. 4 и ID. 5.

Двигатель новинки имеет 282 лошадиных силы и придает ускорение машине до классических 100 км/ч за шесть с половиной секунд. Есть у электрокроссовера и более дорогой вариант с полным приводом, чьи 335 л.с. позволяют разгоняться до той же скорости, но уже за 5,3 секунды.

Внутренними очертаниями машина чем-то похожа на известный Форд Эксплорер, о чем говорят слишком строгие линии передней панели.









В качестве АКБ предлагаются версии на 77 кВтч и 79 кВтч для заднеприводного и полноприводного автомобилей соответственно.

Продажи кроссоверов в Европе должны начаться грядущей осенью.