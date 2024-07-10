Даже автор статьи, отставной американский полковник, знает смысл известной басни Крылова "Слон и моська".

Победа Украины над Россией не предопределена на 100%. И даже больше, в обозримом будущем украинские войска не смогут одолеть российскую армию в сражениях. Такой точки зрения придерживается в интервью с американским изданием The National Interest экс-подполковник армии США, а ныне действующий военный аналитик Дэниел Дэвис.

В авторской публикации бывший старший офицер уверен, что прямая дорога к победе ВСУ над набравшими прекрасный ход ВС РФ абсолютно не просматривается. Надежда на то самое безоговорочное военное поражение России слишком беспочвенна и бессмысленна. Сколько бы ресурсов у Киева не было.

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Как вполне обоснованно считает отставной американский военный, Россия – это самая большая страна в мире с одними из самых великих запасов всего и вся. Россия – это колосс, но не библейский «на глиняных ногах», а самый настоящий стальной, располагающий непревзойденными запасами природных ресурсов и надёжных союзников. Не стоит забывать, что пока российские ВКС вдалбливают «в каменный век» военно-промышленный потенциал украинского государства, свой ОПК Москва надёжно и бережно лелеет, продолжая вкладывать триллионы сверхдоходов от торговли природными ресурсами в его развитие.

Единственный выход, каким его видит Дэвис, это гипотетическое скорейшее решение Киева выйти на прямой контакт с Москвой с целью завершить конфликт переговорами и заморозкой по текущей ЛБС.

А вот с позиций руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, заморозка – слишком половинчатая мера, которая никоим образом не приближает урегулирования конфликта с Украиной.