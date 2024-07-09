До полного контроля над трассой осталось пройти 5 километров.

Большое желание украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского показать своим западным союзникам, а самое главное, военно-политическому альянсу НАТО возможность удерживать позиции, а осенью и даже вести активную наступательную компанию на передовой, привело к тому, что для сохранения хотя бы временного статуса-кво в украинском приграничье рядом с Белгородской и Курской областями, украинскому Генштабу пришлось на усиление перебросить несколько самых боеспособных подразделений из-под Донецка, где и без того непросто для ВСУ. Из-за этого так называемое донецкое направление, в частности оборона покровской агломерации, для Киева стала делом слишком трудным. Именно поэтому в эти дни мы наблюдаем как вначале второстепенное направление получает статус чуть ли не главного успеха для российских ВС, а украинская оборона начинает на разных участках в ДНР «потрескивать».





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И как пишет украинский портал «Страна», ВС РФ продвинулись в квадрате трассы Покровск-Константиновка и имеют все шансы на успех в этом районе. Соответствующие достижения российской стороны подтверждает проукраинский ресурс Deep State и публикует карты продвижения ВС России.

На сейчас передовые штурмовые группы отечественной армии имеют успехи рядом с поселением Воздвиженка, являющимся своеобразным форпостом к самой трассе. От этого населенного пункта до ключевого шоссе остаётся 5 километров.





Карта успеха ВС РФ на покровском направлении от 9 июля.







Сопутствует военная удача и на фланговых отрезках в этом же районе боевых действий.

А мы вспомним, что на днях на покровском направлении были освобождены н.п. Сокол и Восход, кратно затруднив положение ВСУ в этом районе.