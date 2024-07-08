Голосовой помощник на арабском языке знает и понимает несколько местных диалектов.

В ОАЭ в самое ближайшее время начнутся продажи голосового помощника Yasmina на арабском языке, аналогичного российской умной колонке Алиса. Соответствующее заявление сделал руководитель Минпромторга Антон Алиханов.

По словам высокопоставленного правительственного чиновника, Yasmina – это прямой аналог нашей российской «Алисы». При этом голосовой робот учитывает специфику национальных языковых и культурных особенностей ближневосточного региона. Соответствующая разработка должна очень скоро появиться в магазинах Эмиратов.

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Источник изображения: 1prime.ru







Об арабоязычной Ясмине известно, что это ИИ-помощник фирмы Yango, созданный в рамках обработки естественного языка с соответствующим использованием опыта команды разработчиков отечественной «Алисы».

А прямое напоминание о том, что ближневосточный регион – это пестрое сосредоточение многих диалектов арабского языка, содержится и в «Ясмине». ИИ-ассистент знает базовые арабские диалекты и умеет их использовать. Распознает интеллектуальный помощник и многие речевые обороты и интонации, потому что разработчики из компании Yango, воспользовались помощью горожан из нескольких населённых пунктов Эмиратов, таких, как Джидда, Эр-Рияд и других городов ближневосточного государства.

Главная задача ИИ-ассистентов таких как Алиса, это помогать человеческому собеседнику решать повседневные вопросы, такие как поиск информации посредством глобальной Сети, узнать прогноз погоды, чтение новостей, включить музыку и много-много чего ещё. Так же Алиса умеет шутить и участвовать в беседе.