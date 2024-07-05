Контроль над высотной застройкой восточной части Часов Яра даст зримое преимущество ВС РФ при дальнейшем освобождении города.

Оставление микрорайона «Квартал» и установление контроля над высотной застройкой освобождённой городской округи стало настоящим «злым подарком» для украинского военно-политического руководства. Тяжелые последствия вынужденного отхода ВСУ из восточной части города очень скоро своей болезненностью аукнутся Владимиру Зеленскому и Александру Сырскому. Соответствующий видеоматериал выпустил британский военный блогер Александр Меркурис для личного подкаста на YouTube.

Как заявил эксперт, это не только «великая новость» за последние полторы суток, но и страшная весть для украинцев.

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Оставление района «Канал» – это то самое крупное поражение, «будничность» которого так просто прокомментировали официальные спикеры Киева. По мнению Меркуриса, оставление восточной части Часова Яра эквивалентно краху украинской обороны ранее в Очеретино и в Авдеевке.









Подытожил Меркурис тем, что чем быстрей ВС РФ продвинутся на часовояровском операционном направлении, тем быстрей закончится полное освобождение территории ДНР.

Новость о том, что микрорайон Квартал был оставлен ослабленными войсковыми подразделениями ВСУ, лично рассказал пресс-офицер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин. При этом украинские активисты прямо называют такой исход «скорым падением ВСУ».

Часов Яр до недавнего времени был центром грузоперевозок и транспортным хабом украинской армии, имеющем первостепенное значение. Окончательное падение этого донбасского города открывает перед российским Генштабом множество возможностей на передовой.