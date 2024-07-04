Российский ОПК и индийский ВПК начинают кооперироваться.

Отечественный оперенный бронебойный подкалиберный снаряд под названием «Манго» будут выпускать в Индии. Соответствующая публикация появилась на официальном портале «Ростеха».

Как рассказал в своем выступлении руководитель российской госкорпорации Сергей Чемезов, помимо собственно танкового выстрела 3ВБМ17, на территории Индии вскоре будут выпускаться и порох для танковых снарядов. Согласно заявлениям всё того же Чемезова, наитеснейшая кооперация с Индией – это конкурентное достоинство нашей ГК.

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А мы вспомним, что хотя противотанковый выстрел «Манго» проектировался и выпускался отечественным оборонным комплексом ещё на излёте СССР, соответственно в 1983 и 1986 годах, его боевые свойства не потеряли своей эффективности и вполне пригодны для выведения из строя не просто современных ОБТ, защищенных базовой гомогенной броней, но и танков, прикрытых комбинированной защитой, в том числе и зарубежных.

Сам выстрел используется в танках Т-72 и Т-90, чья 125-мм пушка обладает высокой боевой мощью. Модели ОБТ, оснащенные этим танковым орудием, стоят на вооружении как российских ВС, так и индийских.









Боевая часть представляет собой оперенный продолговатый объект с сердечниками из многокомпонентного сплава на основе химических соединений никеля, вольфрама и железа. При этом, основная БЧ находится в коконе из легкоплавкого материала из металла, который разогревается при ударе в стальную поверхность боевых машин. За счёт этого ударный сердечник отсоединяется от корпуса снаряда без дополнительных трат кинетической энергии, сохраняя высокий импульс в момент столкновения с бронированной преградой.