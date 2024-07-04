Технику безопасности в условиях летней жары необходимо ужесточать.

Ничем не примечательный американский городок Кэмден, мало известный российскому читателю и расположенный в штате Арканзас, приковал к себе пристальное внимание экстренных служб США. Всё из-за того, что на местном предприятии, имеющем статус оборонного, случился взрыв. Причём компания, чьи цеха оказались повреждены, не безвестный производитель вооружений, а та самая General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Соответствующую новость опубликовал Associated Press.

В городских экстренных службах не стали уточнять, что послужило точной причиной мощной детонации в производственных помещениях, цеха которых и без того находятся в статусе объектов с повышенным уровнем угрозы и поэтому регулируются жесткими требованиями производственной безопасности, но полицейские назвали ЧП лишь «инцидентом с пиротехникой». Вместе с тем до конца невыясненный инцидент стал причиной госпитализации некоторых работников предприятия.

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Сам завод, помимо изготовления известных противотанковых установок Javelin, активно используемых украинской армией в зоне проведения российской СВО, выпускает авиационные ракеты AGM-158 JASSM и Hellfire, и миномётные боеприпасы.

Известно, что это не первый такой инцидент на американском континенте, и точно не первый в стане западных союзников Киева, когда сначала взрывы прогремели с полным выгоранием оборонного завода в Германии, а потом и происшествия в Великобритании на аналогичном военном предприятии. Все они производили боеприпасы и установки, активно используемые ВСУ.