Тяжелые гусеничные БТР на танковых шасси нужны из-за более высокой стойкости против современных противотанковых средств, чем у легкобронированных ББМ российской армии.

На танкодроме Уралвагонзавода был замечен неизвестный гусеничный объект, выполненный с наибольшей вероятностью на основе танкового шасси Т-72/90. Небольшое видео стало быстро распространяться при помощи соцсетей и отечественных ТГ-каналов, в том числе «Военного осведомителя».

Точных данных, что это за боевая машина, пока что нет, но предполагается, что это перспективный тяжелый транспортер, внешними очертаниями весьма похожий на тяжелую БМП Т-15.

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При этом у гусеничного транспорта силовая установка размещена в передней трети корпуса, и есть крайне высокая вероятность, что танковый мотор аналогичен обновлённым Т-72Б3 и Т-90М.





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





И если сравнивать перспективную гусеничную машину с бронированной техникой на основе шасси «Арматы», более новая машина располагает меньшим количеством опорных катков в 6 единиц с каждой стороны.

Точных данных, какое бортовое вооружение планируется установить на экземпляр, нет, но наверняка без средств огневого поражения гусеничная машина не останется. Так как отечественный ОПК предлагает целый ассортимент боевых модулей, в состав которых одновременно входят пушки, пулемёты и установки для запуска противотанковых ракет.

Тем временем в публикации военного эксперта Евгения Даманцева в ТГ-канале «Русское оружие» утверждается, что потенциальная бронестойкость нового экземпляра против классических снарядов выше, чем у боевой машины огнемётчиков БМО-Т, лобовая проекция которой с защитой ДЗ 4С23 «Реликт» способна обеспечить защиту, эквивалентную гомогенному стальному листу толщиной в 800-мм.









Предполагается, что в десантное отделение перспективного объекта поместится до 10 человек-бойцов. Причем предполагаемое десантирование будет осуществляться через заднюю дверь, тем самым увеличивая степень защиты военнослужащих лобовой проекцией с повышенной концентрацией брони и расположенным впереди двигателем.

В случае, если на изделие ещё и установить противокумулятивные блоки и противодронные решетки, то итоговая защита выйдет не хуже, чем у самого лучшего и современного тяжелого БТР в мире – израильского «Nammer».