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Madarator
В России хотят запустить поезда на газе и водороде через 3-4 года
Соответствующий отчёт очень ясно говорит об этом.

   Руководство российских железнодорожных работ обозначило решимость дать старт проекту подвижных составов, работающих на газе и водороде. Новый проект должен заработать уже через три года на рубеже 2027-2028 годов. Соответствующий отчёт был опубликован и изучен журналистами. Правда точных данных, какого типа поезда перейдут на новые виды топлива, отличающиеся повышенной экологичностью, приведено в документе не было.

   Вместе с тем бытность свою замгендиректора РЖД Олег Валинский, ещё прошлогодней весной рассказал в беседе отечественными корреспондентами, что российская фирма ждёт от отечественных промышленников первых локомотивов, оборудованных силовой установкой, работающей на водородном топливе. Такая транспортная техника должна была появиться в 2026 году.

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Источник изображения: sknews.kz


   Тогда же было отмечено, что первыми новые поезда получат пригородные линии, а самым первым регионом с таким подвижным составом будет дальневосточный Сахалин. По первоначальным планам первые реальные поездки на такого типа транспорте должны были состояться уже в следующем году. Но по всей видимости временные планы текущее руководство РЖД решило «подкорректировать».

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