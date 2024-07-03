Соответствующий отчёт очень ясно говорит об этом.

Руководство российских железнодорожных работ обозначило решимость дать старт проекту подвижных составов, работающих на газе и водороде. Новый проект должен заработать уже через три года на рубеже 2027-2028 годов. Соответствующий отчёт был опубликован и изучен журналистами. Правда точных данных, какого типа поезда перейдут на новые виды топлива, отличающиеся повышенной экологичностью, приведено в документе не было.

Вместе с тем бытность свою замгендиректора РЖД Олег Валинский, ещё прошлогодней весной рассказал в беседе отечественными корреспондентами, что российская фирма ждёт от отечественных промышленников первых локомотивов, оборудованных силовой установкой, работающей на водородном топливе. Такая транспортная техника должна была появиться в 2026 году.

реклама





Источник изображения: sknews.kz





Тогда же было отмечено, что первыми новые поезда получат пригородные линии, а самым первым регионом с таким подвижным составом будет дальневосточный Сахалин. По первоначальным планам первые реальные поездки на такого типа транспорте должны были состояться уже в следующем году. Но по всей видимости временные планы текущее руководство РЖД решило «подкорректировать».