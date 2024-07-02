Потенциальная вероятность успешного запуска такого мощного боеприпаса заставляет переживать не только Сеул, но и Токио с Вашингтоном в придачу.

Вчера полным успехом закончились испытания северокорейских вооруженных сил, запустивших передовую для местных ВС тактическую ракету Хвасон-11да-4,5 (Hwasong-11Da-4.5). Соответствующая публикация появилась на портале ЦТАК.

Новый боеприпас примечателен тем, что боевая часть баллистической ракеты имеет объем, во внутренние контуры которого помещается до 4,5 тонны полезной нагрузки.

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Как указывается в теле новости, всего северокорейские ракетчики провели испытания двух единиц, по лётному заданию которых указанные боевые части должны были пролететь, как минимум, 90 км. А как максимум – 500 километров.

Главной целью проверочных стрельб была указана проверка правильности работы стабилизирующих полёт механизмов и итоговая точность попадания.









Причем, как подытожили в публикации ЦТАК, военное ведомство планирует «закрепить» вчерашние достижения, сделав обещание, что проверочные удары по мишеням на полигонах будут продолжены уже очень скоро.

А мы вспомним, что Пхеньян запустил баллистическую ракету с неизвестным наименованием в восточный сектор наблюдений вчера. Об этом рассказало оборонное ведомство Южной Кореи. Причем подробности ситуации приведены не были.

Тем временем ИА «Ренхап», ссылаясь на анонимные заявления вооруженных сил Южной Кореи, считает, что официальный Пхеньян блефует. И никаких «успешных» испытательных пусков не зафиксировано. А вот что на «100% подтвердилось», так это внештатная работа второй ракеты. По версии неофициальной от Сеула, ракета рухнула в поле после непродолжительно полёта.