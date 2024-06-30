Ударим западным санкционным давлением по дефициту российского бюджета и так "поддержим" Украину. Очень скоро иронично в заголовках западных газет.

За время российской СВО на Украине отечественный бюджет стал богаче на пять триллионов рублей. Такую большую сумму в российскую казну принесли «всеобъемлющие» экономические санкции ведущих западных государств. Об обратном эффекте, оказавшем весьма положительное явление вопреки первоначальным намерениям Вашингтона и Брюсселя, рассказывают журналисты пула РИА Новости, проведя исследования документов Федеральной таможенной службы.

Согласно предварительным расчётам, импортеры так называемого блока недружественных государств за 24 месяца экономического давления при помощи санкций лишились российских товаров на общую сумму в 256,7 млрд. долларов, что составляет примерный эквивалент 21 трлн. рублей. Но российское правительство не растерялось и перенаправило торговые потоки в русло взаимодействия с другими странами, тем самым заработав искомые 5 трлн. рублей.

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Разбивая представленную статистику на годовые рубежи, можно прийти к выводу, что импортеры западных стран отказались от российских товаров в размере 4,5 трлн. рублей в 2022 году, за прошлый год на 16,5 трлн. рублей. В итоге всё это позволило российскому бюджету пополниться на 5 трлн. рублей.

Из этого следует вполне очевидный вывод – официальная Москва благодаря правильной экономической политике и внешней торговле минувших двух лет, смогла в полной мере компенсировать «недополученные доходы» от западных стран.

Уточняется, что те 55% товаров, от которых отказался Запад, оказались металлы, минералы и драгоценности. В остальную долю вошли древесина, продукты её переработки, инструменты, транспорт, химикаты и иной ассортимент.